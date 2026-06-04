La administración de Javier Milei ratificó su intención de posicionar a la Argentina como uno de los polos de desarrollo de inteligencia artificial de la región, pero con una característica particular: evitar la creación de nuevas regulaciones específicas para el sector.

La estrategia oficial parte de la premisa de que una intervención temprana del Estado podría limitar la innovación y desalentar la llegada de inversiones vinculadas a una de las industrias con mayor crecimiento a nivel mundial.

Desde el Gobierno consideran que la Argentina reúne condiciones para transformarse en un destino atractivo para empresas tecnológicas, especialmente por la calidad de sus recursos humanos, el desarrollo del sector del conocimiento y la creciente demanda global de servicios relacionados con inteligencia artificial.

En ese contexto, la postura oficial apunta a ofrecer un esquema de libertad para innovar, evitando replicar marcos regulatorios que ya comenzaron a implementarse en distintos países y bloques económicos.

La visión del Ejecutivo sostiene que muchas de las regulaciones impulsadas en otras partes del mundo fueron diseñadas cuando la tecnología todavía se encontraba en una etapa temprana de desarrollo y podrían convertirse en un obstáculo para el crecimiento de nuevas iniciativas.

Por ese motivo, el Gobierno busca construir un escenario que incentive la inversión privada, facilite el desembarco de compañías tecnológicas y permita el desarrollo de emprendimientos locales vinculados a la inteligencia artificial, el análisis de datos y otras herramientas digitales.

La apuesta también está vinculada con la posibilidad de atraer proyectos de infraestructura tecnológica. Entre ellos aparecen centros de procesamiento de datos, servicios en la nube y desarrollos asociados a modelos de inteligencia artificial que requieren grandes capacidades de cómputo.

Dentro de la visión oficial, Argentina podría aprovechar ventajas comparativas relacionadas con la disponibilidad de energía, la capacidad técnica de sus profesionales y el crecimiento que viene mostrando la economía del conocimiento durante los últimos años.

No obstante, la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial continúa abierta en distintos ámbitos académicos, empresariales y políticos. Mientras algunos sectores promueven reglas específicas para abordar cuestiones vinculadas a la privacidad, la seguridad y el uso ético de estas herramientas, otros sostienen que una regulación prematura puede frenar la innovación.

Por ahora, el Gobierno de Milei parece inclinarse por esta última posición. La intención es acompañar el crecimiento de la industria sin sumar nuevas restricciones, con la expectativa de que la inteligencia artificial se convierta en uno de los motores de inversión y generación de empleo para los próximos años.

La definición marca una de las apuestas tecnológicas más claras de la actual gestión y se inscribe dentro de una política económica más amplia que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor protagonismo al sector privado en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo futuro del país.