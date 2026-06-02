La irrupción de la inteligencia artificial está transformando la manera en que se crean, producen y difunden contenidos culturales. Frente a este escenario, la Secretaría de Cultura, a través de la Oficina de Derechos de Autor y junto a la sede local de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), organizó una charla virtual destinada a reflexionar sobre los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías. La actividad reunió a 54 participantes provenientes de distintos ámbitos de la producción cultural y creativa, interesados en conocer cómo las herramientas de inteligencia artificial impactan en los derechos de quienes generan obras artísticas, literarias y audiovisuales.

Capacitación para proteger el trabajo creativo

La exposición principal estuvo a cargo de Nicolás Sommaruga, representante de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, quien abordó aspectos conceptuales y jurídicos vinculados a la propiedad intelectual en tiempos de inteligencia artificial.

Durante la jornada se analizaron situaciones que hoy generan interrogantes en numerosos sectores: el uso de obras para entrenar sistemas de IA, la autoría de contenidos generados mediante herramientas digitales y los mecanismos de protección disponibles para creadores e intérpretes.

La subsecretaria de Cultura, Ana Bonnet, fue la encargada de abrir el encuentro y destacó la necesidad de promover espacios de formación que permitan acompañar los cambios tecnológicos que atraviesan al sector cultural.

Artistas, escritores y profesionales intercambiaron experiencias

Del encuentro participaron músicos, productores audiovisuales, escritores, fotógrafos y profesionales del ámbito jurídico, quienes tuvieron la oportunidad de realizar consultas y compartir experiencias relacionadas con la producción de contenidos en entornos digitales.

Además de la capacitación, la actividad funcionó como un espacio de diálogo directo para despejar dudas sobre los alcances de la legislación vigente y los desafíos que plantea la rápida evolución tecnológica.

Un tema que atraviesa a toda la sociedad

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y de numerosos procesos creativos. Por eso, comprender cómo se protegen los derechos de autor se vuelve una necesidad que excede al ámbito artístico y alcanza a toda la comunidad vinculada a la producción de conocimiento y contenidos.

Desde el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura señalaron que estas acciones buscan fortalecer el acceso a la información y acercar herramientas que permitan a los creadores desenvolverse con mayor seguridad en un contexto de cambios permanentes.