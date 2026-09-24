Las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias según las regiones del país. Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores, pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías.

Con esta decisión se rompe el "buffer" que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores. El acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80, a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.

El Brent vuelve a superar los US$100

Al promediar las operaciones de este jueves, el precio del Brent volvió a quebrar los US$100 producto de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán. El precio del barril trepó a US$105 y, en consecuencia, las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles.

El Brent había caído por debajo de los US$100 el lunes, tras la oferta de diálogo del presidente estadounidense Donald Trump con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la tregua duró poco y el crudo volvió a escalar.

El impacto en los precios de referencia

Los incrementos ya se reflejan en los surtidores de distintas ciudades del país. En Rosario, la nafta Súper de Shell quedó en $2.254 y la V-Power Nafta en $2.515. El Diésel Evolux se ubicó en $2.485 y el V-Power Diésel en $2.729.

En Posadas, la nafta Súper de Shell se comercializa a $2.345 y la V-Power Nafta a **$2.651. La diésel regular subió a $2.495. En Mar del Plata, Puma aplicó un aumento del 2% en nafta y 5% en gasoil, con la nafta Súper a $2.206 y el gasoil a $2.394.

La decisión de YPF y el impacto en la inflación

YPF mantiene por ahora sus valores sin cambios. Sin embargo, fuentes del sector no descartan que la empresa nacional se acople en las próximas horas a la decisión del resto de las compañías, lo que generaría una brecha de precios significativa en el mercado.

El impacto de esta suba en la inflación de septiembre será dividido en dos meses, ya que la decisión se tomó en la última semana del mes. Esto significa que parte del aumento se reflejará en el índice de septiembre y parte en el de octubre.

La situación refleja la tensión entre los precios internacionales del crudo y los acuerdos locales de estabilidad. Con el Brent nuevamente por encima de los US$100, las petroleras optaron por trasladar el costo a los surtidores.