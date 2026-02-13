La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Río Negro rechazó de manera unánime el aumento salarial del 5,29% ofrecido por el Gobierno provincial, al que calificó de “miserable”. Según el gremio, los montos resultantes de la propuesta oficial dejan a los trabajadores estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras se destinan recursos millonarios a otras áreas.

De acuerdo con los cálculos difundidos por el sindicato, los incrementos netos en las distintas categorías son los siguientes:

* Ley 1844

* Servicio de Apoyo, Categoría 1: $56.518

* Administrativo, Categoría 3: $56.570

* Profesional, Categoría 8: $64.810

* Profesional, Categoría 12: $76.576

* Ley 1904 – No médicos

* Grado 1 – 40 h Categoría 11: $71.653

* Grado 1 – 44 h Categoría 16: $88.300

* Grado 1 – 44 h, Categoría 36: $76.388

* Grado 1 – 44 h, Categoría 56: $60.977

Ley 1904 – Médicos

• Grado 1 – 40 h, Categoría 11: $83.504

* Grado 1 – 44 h, Categoría 16: $106.299

* Grado 1 – 44 h, Categoría 36: $92.934

UPCN subrayó que mientras los trabajadores reciben aumentos de apenas $56.518, el Gobierno provincial destina un presupuesto de $4.500 millones a la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), con fines de publicidad, marketing, comunicación, contenidos, influencers y ferias.

“Tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza, señor Gobernador”, expresó la conducción sindical encabezada por Juan Carlos Scalesi, al remarcar que la propuesta oficial no contempla la realidad económica de los empleados públicos. El dirigente participará por un nuevo mandato en la conducción de UPCN en las elecciones que se realizarán el 9 de abril. Será su noveno periodo.

El gremio sostuvo que la falta de escucha por parte del Ejecutivo provincial profundiza el conflicto y ratificó su decisión de continuar la lucha por sueldos dignos. “Esto es lo que este sindicato rechazó de forma unánime y al que nunca escucharon. Seguiremos en la lucha por salarios que permitan vivir con dignidad”, remarcaron desde la conducción.

La discusión salarial se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los gremios estatales, que advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la necesidad de políticas que prioricen a los trabajadores.

