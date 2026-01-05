La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires registró una fuerte caída y se ubicó en el 17,3% de la población durante el tercer trimestre de 2025, según datos oficiales. Esto representa a unas 534.000 personas y marca una disminución de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, consolidando una tendencia positiva que ya lleva cuatro trimestres consecutivos.

La indigencia también mostró una mejora significativa, al alcanzar al 5,3% de los habitantes, cuando un año atrás superaba el 11%. En términos concretos, son alrededor de 164.000 personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, una cifra sensiblemente menor a la registrada en 2024.

Al observar la situación por hogares, el 13,7% está en condición de pobreza y el 4% en indigencia, lo que implica que 334.000 personas y 111.000 hogares lograron salir de la pobreza en el último año. El relevamiento fue elaborado por el organismo estadístico de la Ciudad, a partir de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos.

Según el informe, la clave de esta reducción estuvo en que los ingresos crecieron por encima de los precios, tanto en el caso de los salarios como de otros recursos no laborales. Esta dinámica permitió una mejora real en el poder adquisitivo y tuvo impacto directo en los indicadores sociales.

Uno de los datos más destacados es la mejora en la situación de niños, niñas y adolescentes, donde la pobreza pasó del 42,6% al 27,1% en apenas un año. Aun así, la incidencia sigue siendo mayor en los hogares con menores de 14 años y en determinadas zonas de la Ciudad, especialmente en el sur, donde los niveles continúan por encima del promedio.

En paralelo a la baja de la pobreza, se expandieron los sectores no pobres. La clase media pasó a representar el 51,4% de los hogares, mientras que los sectores de mayores ingresos alcanzaron el 16,1%, reflejando un cambio en la estructura social porteña. Los datos oficiales muestran así un escenario de mejora general, aunque con desafíos persistentes en los sectores más vulnerables.