Producción petrolífera: los posibles escenarios económicos y sus impactos en Vaca Muerta

La intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela que se consumó en la madrugada del sábado -y la posterior detención y extradición del presidente Nicolás Maduro- abrió un intenso debate sobre cuál será el impacto económico en el país latinoamericano, teniendo en cuenta que en la actualidad alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, un recurso no renovable y muy demandado en el mercado global.

En este sentido, MejorInformado habló con dos economistas para conocer en profundidad el impacto que tendrá mencionada situación sobre Vaca Muerta, la formación no convencional de gas y petróleo más importante de la Argentina.

Gonzalo Carrera (consultora Equilibra)

“Es muy pronto para saber en detalle cómo puede evolucionar esto porque es todo muy reciente y todavía no está claro cómo va a ser la transición post intervención de Estados Unidos en Venezuela. No se sabe cuánto del régimen seguirá, si habrá elecciones, etcétera. En la dinámica política de Argentina podemos esperar diferentes escenarios, que sin duda van a impactar en la dinámica del precio internacional del petróleo dado que Venezuela tiene el 17% de las reservas, pero una caída de producción significativa en la última década: hoy están produciendo un tercio de barriles de crudo en comparación con principios del siglo, cuando el valor estaba alto y el país estaba más ordenado”, expresó Carrera en primer lugar.

Además agregó: “Si se acelera la transición y Estados Unidos tiene una incidencia fuerte en incrementar la producción petrolífera bueno, eso llevará un tiempo así que en el mediano plazo existiría una mayor oferta del recurso en el mercado global y eso tiraría hacia abajo los precios internacionales, que hoy están en torno a US$60 el barril, lo que podría impactar en la rentabilidad de Vaca Muerta. En el corto plazo seguramente haya movimientos volátiles, cuesta ver una tendencia continua a la baja del precio del petróleo, considero que el mercado querrá saber un poco más”.

Y cerró: “Otro escenario es que el conflicto siga, sea más lento el proceso y cueste recomponer la infraestructura del territorio, que no haya transición democrática, etcétera. No veo un panorama donde la situación política quede saldada. Hay que ver cómo sigue la dinámica. Uno esperaría que a largo plazo se incremente la producción porque está en niveles bajísimos, pero no sabemos cuánto tiempo será”.

Rafael Flores (especialista en la Administración Pública)

“Suponiendo que las cosas se acomoden en Venezuela y que se de un proceso de recuperación de la capacidad de producción de petróleo del país, hay que separar el efecto en corto y mediano plazo. En corto no creo que veamos un gran impacto porque la capacidad productiva del recurso ha caído muchísimo, no es solamente que se produce menos, sino que hay una caída en infraestructura y en capacidad humana, lo cual no será fácil de revertir en un tiempo relativamente corto”, analizó Flores en primera instancia.

Y añadió: “A mediano plazo, estamos hablando del país que tiene las mayores reservas del mundo, entonces claramente esto tendrá un impacto y bajará el precio del petróleo a nivel mundial, lo que puede impactar sobre la producción no convencional (Vaca Muerta) que, por los costos que tiene, funciona con precios más altos. Dependerá del impacto del tiempo que lleve el proceso y de los niveles a los que se pueda llegar”.



