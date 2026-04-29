La exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados terminó convertida en un verdadero espectáculo político, con gritos, chicanas, carteles y hasta una máquina de hacer pochoclos en plena sesión.

El jefe de Gabinete, atravesado por la investigación judicial sobre su patrimonio, ingresó al recinto pasadas las 10.40, mientras toda la atención ya estaba puesta en los palcos, donde Javier Milei, Karina Milei y gran parte del Gabinete siguieron de cerca la jornada.

El Presidente llegó mientras sonaba el himno nacional y fue ovacionado por la militancia libertaria y los diputados de La Libertad Avanza. Desde los balcones del segundo piso se escuchó el grito de “¡Presidente, presidente!”, en una escena que marcó el tono político de toda la sesión.

Antes de ingresar a los palcos, Milei ya había protagonizado un primer cruce cuando una persona lo increpó y le preguntó si Adorni era corrupto. La respuesta fue inmediata: “¡Corruptos son ustedes!”, lanzó el mandatario.

Desde la oposición, el recibimiento fue mucho más frío. La diputada Myriam Bregman aprovechó el ingreso presidencial para reclamar a los gritos por la ley de financiamiento universitario, mientras Nicolás del Caño le gritó “deslomado” a Adorni cuando tomó la palabra.

Pero el momento más llamativo llegó de la mano del socialista Esteban Paulón, que apareció en su banca con una pochoclera y comenzó a repartir pochoclos. La escena fue una respuesta directa a la frase previa de Martín Menem, que había anticipado una sesión “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.

Menem rechazó el ofrecimiento, pero quien sí aceptó fue Agustín Rossi, que terminó comiendo los pochoclos en medio del recinto.

También hubo carteles. Bregman denunció que le pidieron retirar uno que había colocado frente a su banca con la imagen de Adorni y la frase: “El que nos metiste el perro fuiste vos”, en alusión a una vieja declaración del funcionario sobre subsidios por discapacidad.

“Me dicen que saque el cartel porque se puede dañar el mármol. No sé si el de la pared o el de la cara de Adorni”, ironizó.

Durante su exposición, Adorni evitó responder sobre las denuncias por su patrimonio y los viajes al exterior. En cambio, concentró su discurso en la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y las inversiones en minería y energía.

El aplauso más fuerte del oficialismo llegó cuando recordó que Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la causa Vialidad. Unión por la Patria optó por no entrar en la confrontación directa y sostuvo una estrategia de silencio.

Sin embargo, el diputado Aldo Leiva se acercó al estrado para entregarle un volante con la frase: “Todo muy claro, menos las explicaciones”. Lilia Lemoine intervino rápidamente y retiró al legislador.

Otro de los momentos más tensos ocurrió cuando Adorni habló sobre Gaza. Desde el Frente de Izquierda, Romina del Pla le gritó a Milei: “Cómplice del genocidio”.

El Presidente respondió primero con una sonrisa y un gesto de corazón con las manos, pero luego contestó a los gritos: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.