La previa del Mundial 2026 volvió a cruzar el fútbol con la política. El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, confirmó que se tomará una licencia de 17 días para viajar a Estados Unidos y acompañar a la Selección argentina durante la fase de grupos del torneo. La decisión fue aprobada por el Concejo Deliberante local y permitirá que el presidente del cuerpo legislativo, Carlos Olmedo, quede al frente del Ejecutivo municipal de manera interina hasta el regreso del jefe comunal.

"Una tradición"

El viaje de Santacroce coincide con el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni, previsto para el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia. Según trascendió, parte de su entorno familiar y allegados ya se encuentran en territorio norteamericano organizando la logística de la estadía mundialista.

Ante el revuelo generado por la decisión, el intendente de Funes defendió públicamente su decisión y aseguró que asistir a los mundiales forma parte de un ritual personal que mantiene desde Francia 1998 (Sí, cuando Zidane convirtió el doblete en la final).

“Cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial. A este también voy, como a todos”, sostuvo el dirigente, quien afirmó además que no tuvo vacaciones y que necesita un descanso tras meses de intensa actividad política.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en Santa Fe, donde sectores de la oposición cuestionaron la oportunidad política del viaje y el mensaje que transmite en medio de un contexto económico complejo para gran parte de la sociedad.

El vínculo de Funes con Messi y la Selección

La repercusión del caso también se explica por la estrecha relación entre Funes y varias figuras de la Selección. En los últimos años, la ciudad se transformó en uno de los principales lugares de residencia y descanso de futbolistas como Lionel Messi y Ángel "Fideo" Di María.

La gestión de Roly Santacroce aprovechó ese vínculo para potenciar la imagen pública de la ciudad. Incluso, durante su mandato Messi fue distinguido como ciudadano ilustre de Funes, en una estrategia que buscó asociar la identidad local con los éxitos deportivos de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi fue declarado ciudadano ilustre de Funes durante la gestión de Santacroce - Foto: Instagram

Contexto judicial y tensión política

El viaje de Santacroce se da además en un momento delicado a nivel personal y judicial. Meses atrás, el intendente de Funes había quedado envuelto en una denuncia presentada por su esposa, vinculada a presuntos episodios de violencia verbal, amenazas y conflictos familiares. El dirigente intentó minimizar el impacto del caso y sostuvo que la situación forma parte del proceso de divorcio que ambos atraviesan.

Además, denunció una supuesta operación política para perjudicarlo públicamente. “Fue parte de un show de aprietes de un sector”, afirmó el intendente en recientes declaraciones radiales, apuntando contra sectores opositores.

Una decisión que impacta en la agenda política

Más allá del carácter personal del viaje, la licencia abrió una discusión sobre las prioridades de la dirigencia política y el impacto que este tipo de decisiones tiene en la ciudadanía.

En un escenario marcado por la inflación, la caída del consumo y las demandas sociales crecientes, el caso del intendente de Funes volvió a instalar el debate sobre la exposición pública de los funcionarios y el costo político de sus decisiones personales.