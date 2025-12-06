El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya comenzó a jugarse este viernes con el sorteo de la fase de grupos. Argentina, defensora del título, estará en el grupo J donde se medirá ante Argelia, Austria y Jordania, rivales con sede y día conformados para el enfrentamiento.

El gran debut del campeón del mundo será el martes 16 de junio del 2026, en una jornada que tendrá cuatro partidos, siendo el tercero el duelo que abrirá la zona J, donde Argentina se medirá contra Argelia en Kansas City Stadium. Posteriormente en San Francisco, se enfrentarán Austria a Jordania.

Luego el lunes 22 del mismo mes, será el turno para el segundo juego, esta vez en Dallas, Argentina se medirá contra Austria, nuevamente en el tercer turno de la jornada, y previo al choque entre Jordania y Argelia.

La fase de grupos cerrará en simultáneo el sábado 27, donde habrá seis juegos. El conjunto capitaneado por Lionel Messi volverá a Kansas City, esta vez para medirse contra los asiáticos Jordania.

Posteriormente, en el caso de que Argentina logre clasificar en primer lugar, su día para los 16avos sería el viernes 3 de Julio ante el segundo del H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay), en Miami Stadium. Si quedara en la segunda colocación, su rival será el 1° del H, con partido a jugarse el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Calendario grupo J:

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (Martes 16/06)

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium (Martes 16/06)

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Lunes 22/06)

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium (Lunes 22/06)

Fecha 3

Jordania vs. Argentina – Kansas City Stadium (sábado 27/06)

Argelia vs. Austria – Dallas Stadium (sábado 27/06)