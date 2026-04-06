La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años hallado muerto en su departamento de Palermo, determinó que falleció como consecuencia de una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar.

El estudio fue realizado por el Cuerpo Médico Forense y comunicado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 21, a cargo del fiscal Carlos Vasser. No obstante, aún se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos e histopatológicos, que podrían aportar más precisiones.

Según el informe, el cuerpo presentaba signos de venopunción con halo equimótico, lo que indica que la intervención ocurrió en vida. Además, no se detectaron lesiones defensivas, y se estableció que el hombre se encontraba sentado al momento de su fallecimiento.

Los peritos también estimaron que la data de muerte se ubica entre tres y cinco días previos a la autopsia, realizada el 4 de abril. El cuadro clínico previo del enfermero aparece como un elemento central en la investigación.

En el departamento, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, la Policía encontró una jeringa, guantes descartables y ampollas de múltiples fármacos, entre ellos Fentanilo, Propofol, Midazolam y Diazepam.

Estos elementos son considerados clave por los investigadores, que analizan una posible vinculación con las denominadas “fiestas controladas” o “Propofest”, una causa en la que ya hay profesionales de la salud imputados.

Además, se secuestraron tres teléfonos celulares que serán peritados, mientras que el contenido de las ampollas fue enviado a laboratorio para su análisis, cuyos resultados se esperan en las próximas semanas.