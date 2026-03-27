El Gobierno nacional habilitó a las empresas refinadoras a incrementar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, con el objetivo de atenuar el impacto del reciente aumento del precio del petróleo.

Para permitir esta modificación, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, elevándolo al 5,6%. Según los informes técnicos oficiales, esta medida mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono, contribuyendo así a un menor impacto ambiental.

La disposición fue formalizada por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El texto oficial aclara que, mediante esta adecuación, "se admitieron contenidos de hasta un 15% en volumen de bioetanol en naftas".

Además, la normativa señala que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".

Las autoridades destacaron que la resolución no modifica el corte obligatorio ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que busca favorecer un funcionamiento eficiente del mercado.

En cuanto al gasoil, se mantendrá la especificación técnica vigente, que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.

¿Qué es el bioetanol?

El bioetanol es un tipo de alcohol producido a partir de la fermentación de azúcares presentes en cultivos como maíz, caña de azúcar o remolacha. Se utiliza como aditivo en combustibles líquidos para mejorar la eficiencia de la combustión y reducir las emisiones de gases contaminantes.

Al ser renovable, el bioetanol también contribuye a diversificar la matriz energética y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.