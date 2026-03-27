¿Por qué el mundo del petróleo elogió a Neuquén en Houston y qué oportunidades abre para Vaca Muerta?

En un mundo convulsionado por la guerra en Medio Oriente y su rebote en la cotización del crudo, el universo de las inversiones mira hacia Neuquén. Y no lo hace sólo por su reservorio, sino por la forma en la que el gobierno que conduce Rolando Figueroa administra Vaca Muerta: con estrategias para multiplicar sus producciones y compromiso social para que los ingresos se traduzcan en beneficios para la comunidad toda.

La aceleración del desarrollo no es azarosa. Está inspirada en la proyección económica, que básicamente obliga a monetizar las riquezas petroleras antes de que se afiance el camino hacia las llamadas nuevas energías. Ventana de oportunidades. Así es como lo define el propio mandatario, quien viajó a Houston (EEUU), con la firme convicción de gestionar inversiones para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y la ampliación de áreas de explotación en Vaca Muerta.

La opinión de los CEOs

Fue en ese escenario -el de la CERAWeek by S&P Global que reúne anualmente en Houston a líderes energéticos, tecnológicos, financieros y funcionarios gubernamentales para debatir sobre transiciones energéticas, geopolítica y nuevas tecnologías- en el que Figueroa recibió elogios de los principales actores del mercado internacional. En el auditorio había CEOs y directivos de empresas, además del secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, quien también destacó el presente neuquino.

El panel que tuvo como protagonista a Figueroa fue el de “Vaca Muerta CEO & Policy”. Y ahí el presidente y CEO de Continental Resources, Doug Lawler, señaló que la “Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir materialmente al perfil energético global”. Y en ese sentido agregó: “Lo que nos ha entusiasmado extremadamente es (…) que también hay un esfuerzo increíble para mejorar los marcos de inversión de tal manera que empresas como Continental puedan invertir competitivamente frente a las oportunidades que tenemos en los Estados Unidos, así que esas son las razones principales para centrarnos allí en Argentina”.

“Pero lo que es realmente especial, realmente grandioso, y en Continental lo que nos tiene tan emocionados, es la cooperación entre el gobierno federal y el gobierno provincial; y el liderazgo que está fomentando la inversión. Es absolutamente lo correcto para impulsar el mayor valor para Argentina, para las provincias y para los ciudadanos del país”, sostuvo y concluyó: “A medida que veas que la producción de los Estados Unidos en los próximos cinco a diez años comience a estabilizarse y a declinar, esa brecha en el suministro global, tengo mucha confianza en que será cubierta y compensada en gran medida por Argentina”.

Por su parte, Pablo Vera Pinto (cofundador de Vista Energy) señaló: “Amamos Argentina, nos gusta mucho Vaca Muerta y nos topamos con una oportunidad que pensamos que era demasiado buena para dejarla pasar. Creo que necesitamos disfrutar de este momento en el que las condiciones están mejorando realmente. Muchos de nosotros estuvimos en Argentina durante tiempos muy difíciles en términos de riesgos superficiales (…) Este es el momento de invertir y crecer agresivamente, porque creo que las condiciones son las mejores que hemos visto en 20 años”.

“Amamos Argentina, nos gusta mucho Vaca Muerta y nos topamos con una oportunidad que pensamos que era demasiado buena para dejarla pasar. Creo que necesitamos disfrutar de este momento en el que las condiciones están mejorando realmente" (Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy).

Mientras que Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol) indicó: “Siempre decimos que podemos hacer Vaca Muerta, podemos hacer Los Toldos 2, podemos hacer todos esos proyectos porque tenemos este ecosistema de pequeñas empresas del cual estamos muy orgullosos en este proyecto Propyme, donde, como en Neuquén por ejemplo, tenemos como 200 empresas a las que les estamos dando algo de consultoría para que sean más productivas”.

Felipe Bayon (CEO de GeoPark Limited) mencionó directamente al gobernador. “Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, tiene un ecosistema altamente desarrollado y tiene un gran talento. Así que volvimos a Vaca Muerta, tuvimos conversaciones con Pluspetrol y estamos agradecidos porque pudimos firmar el acuerdo en la oficina del gobernador Figueroa”, dijo. Y expresó: “Pudimos empezar a perforar porque la industria realmente trabaja unida. Así que vemos que hay una oportunidad para hacer más”. “Nos sentimos muy bienvenidos por todos. Por los pares, socios y colegas, por la provincia, por el gobierno nacional, por todos. Así que estamos muy felices de estar allí y esperamos poder hacer un poco más”, reforzó.

“Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, tiene un ecosistema altamente desarrollado y tiene un gran talento. Así que volvimos a Vaca Muerta, tuvimos conversaciones con Pluspetrol y estamos agradecidos porque pudimos firmar el acuerdo en la oficina del gobernador Figueroa” (Felipe Bayon, CEO de GeoPark Limited).

Javier Rielo, vicepresidente de Americas TotalEnergies, consideró que “los recursos que tenemos en Vaca Muerta son enormes. Podemos abastecer el mercado local y necesitamos crear nuevas salidas para el gas. El mercado regional es una realidad: Chile con 20 millones de metros cúbicos al día es una posibilidad; Bolivia exportaba 30 millones de metros cúbicos al día a Brasil, hoy exporta 10 y en un par de años será cero. Necesitamos capturar esos mercados, sin ninguna duda habrá una negociación para ver cómo lo haremos”.

Al tiempo que Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), señaló que “una de las cosas más importantes que creo que le falta a Argentina para acelerar es el capital. Y este nuevo entorno permite, creo, acelerar mediante la llegada de nuevo y mayor capital para desarrollar este recurso enorme y de alta calidad que tenemos, que es Vaca Muerta”.

Mientras que Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas and Power de Pan American Energy, concluyó: “Estamos felices de que el primer buque llegará en junio del año que viene, así que falta un año y un par de meses para que veamos a Argentina empezando, al menos a nivel de puesta en marcha, a producir GNL”.

Las estrategias neuquinas

Figueroa confirmó que la provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de las regalías y exenciones impositivas, para mejorar la competitividad internacional. “En el caso específico del GNL, estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías”, aseguró.

Analizó que, a diferencia de Estados Unidos, donde se paga el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas antes de su licuefacción, en Neuquén no se aplicará para “mejorar la competitividad”. Además, recordó que las exportaciones “están gravadas a tasa cero”.

Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores cargas.

“Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.

Neuquén también tiene el régimen provincial “Invierta Neuquén”. Básicamente, un programa que puso en marcha la actual gestión de gobierno para atraer grandes inversiones, más allá de Vaca Muerta. Ofrece estabilidad fiscal por 10 años, exenciones impositivas, acceso a financiamiento y se lo conoce como el “RIGI neuquino”.

En Estados Unidos, Figueroa también destacó la sintonía con el gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves además del RIGI. Y dijo: “A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado”. “No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.