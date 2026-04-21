Una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permitió el secuestro de un arma de fuego, una réplica, una navaja y diversos dispositivos electrónicos, en el marco de investigaciones por amenazas en establecimientos educativos.

El operativo fue encabezado por la Policía de la Ciudad y se desplegó tras detectar conductas intimidatorias, exhibición de armas y mensajes alarmantes protagonizados por alumnos en distintas instituciones.

El primer caso se registró en el Instituto Nueva Pompeya, donde un estudiante de 14 años mostró imágenes de un arma. Si bien el elemento no fue hallado en la escuela, su padre reconoció poseer un revólver sin documentación, lo que derivó en su secuestro y en su imputación por tenencia ilegal.

Otro episodio ocurrió en la Escuela Técnica Raggio, donde un alumno fue denunciado por manipular una navaja dentro del aula. El objeto fue incautado y se dio intervención a la Justicia junto con organismos de protección de menores.

En la Escuela Normal N°10, una docente detectó gestos compatibles con la portación de un arma. Tras una revisión, se encontró una réplica de plástico, mientras que el estudiante dio versiones contradictorias sobre su uso.

El cuarto hecho tuvo lugar en el Colegio Champagnat, donde un alumno realizó una amenaza a través de redes sociales. La Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron elementos tecnológicos clave para la causa.

En todos los casos se activaron los protocolos de seguridad y se dio intervención a la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y autoridades educativas. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios.