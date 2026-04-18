Las amenazas en escuelas sumaron nuevos capítulos este viernes con medidas judiciales en Salta y Córdoba, dos provincias donde se investigan mensajes intimidatorios que alteraron la rutina educativa. El tema ya genera inquietud en todo el país y también repercute en nuestra región, donde hubo episodios recientes.

En Salta, tres estudiantes de 17, 18 y 19 años fueron demorados luego de una investigación por pintadas detectadas en el Colegio Walter Adet. Según la causa, en un baño del establecimiento apareció un mensaje que anunciaba un supuesto ataque para el próximo lunes.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, titular de la Fiscalía Penal 3 del Distrito Centro. La audiencia de imputación fue fijada para este sábado, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar responsabilidades y el alcance de lo ocurrido.

Córdoba investiga una seguidilla de casos

En Córdoba capital, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° avanzó con la imputación de ocho adolescentes por amenazas agravadas por anonimato. La pesquisa no se limita a esos hechos: también analiza más de 100 episodios denunciados en distintos establecimientos.

Las actuaciones además alcanzan otras ciudades de la provincia, entre ellas La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. La magnitud del número encendió alarmas en el sistema educativo cordobés.

El fenómeno ya impacta en otras provincias

La expansión de estos mensajes preocupa porque obliga a suspender clases, evacuar edificios y movilizar recursos preventivos. En muchos casos, las amenazas terminan siendo falsas, pero igualmente alteran a estudiantes, familias y docentes.

Especialistas remarcan que detrás de estos episodios pueden mezclarse bromas, desafíos en redes sociales o conflictos internos. Sin embargo, cada advertencia se trata como un hecho serio por el impacto que provoca dentro de la comunidad educativa.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de cada provincia buscan frenar una cadena de mensajes que ya dejó de ser aislada para convertirse en una preocupación nacional.