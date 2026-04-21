Un fenómeno en alerta, pero bajo control

Las pintadas con amenazas de tiroteos detectadas en 25 establecimientos educativos de la provincia encendieron las alertas del sistema educativo neuquino. Desde el Consejo Provincial de Educación aclararon que se trata de situaciones que están siendo abordadas caso por caso, con protocolos específicos y sin decisiones generalizadas.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, explicó que “nos pone en alerta porque cada una de estas situaciones como las que ocurren de manera cotidiana en prácticamente todo el mundo. Es un fenómeno que excede a Neuquén y no tiene que ver con la realidad puntual de la jurisdicción”.

Protocolos activados y trabajo en red: "La escuela es el lugar más seguro"

Ante cada caso, el sistema educativo activa un esquema de intervención que involucra a múltiples organismos del Estado.

“Los dispositivos que se activan tienen vinculación permanente con Defensoría del Niño, con la Fiscalía, con Salud Mental Pública, con dispositivos locales donde funcionan las redes institucionales”, detalló la ministra.

El trabajo está a cargo también del equipo técnico del EAOPIE, que interviene directamente en las escuelas.

Desde el CPE remarcaron que existe un protocolo aprobado en sesión extraordinaria que define los pasos a seguir frente a este tipo de situaciones. “La escuela es el lugar más seguro donde ir y donde pueden estar nuestros jóvenes”, sostuvo Martínez.

Sin requisas ni mochilas prohibidas

A diferencia de otras jurisdicciones donde se aplicaron controles estrictos, en Neuquén la postura oficial es no avanzar con medidas como requisas a estudiantes o prohibición de mochilas.

“En este momento no creemos que la escuela pública neuquina tenga que convertirse en un espacio donde se requise alumno, que haya detectores de metales, o que haya que inhabilitar el ingreso con mochilas. No hay alerta que indique que esas medidas puedan contribuir a resolver esto que pasa”, afirmó la ministra.

Actualmente, las situaciones detectadas representan una parte del total del sistema educativo: son 25 instituciones sobre aproximadamente 300 en toda la provincia.

"No se puede pensar solo desde el punitivismo y el control”, agregó

Seguridad, seguimiento y presencia en las escuelas

En paralelo, se mantienen medidas de prevención ya existentes. Muchas escuelas cuentan con cámaras en espacios comunes y presencia de personal de seguridad, especialmente en la región Confluencia.

Además, ante situaciones puntuales, se refuerzan los pedidos de acompañamiento y seguimiento dentro de las instituciones.

El rol de las redes y el uso del celular

Desde Educación también pusieron el foco en el origen de muchas de estas situaciones, vinculadas a entornos digitales.

“Hay que cuidarse de lo que ocurre en las redes sociales, tarea que compartimos con padres, madres y familias. Explota una situación que los jóvenes viven en otros ambientes que no son necesariamente la escuela”, explicó Martínez.

En ese sentido, la ministra precisó el rol de visibilizar que representa la escuela:

"La escuela no es un lugar donde se fomente la violencia, sino que es un lugar donde se manifiesta la violencia. Por eso, no creemos que haya que suspender las clases", dijo categórica.

En ese marco, descartaron prohibiciones generales sobre el uso de celulares y remarcaron la necesidad de formación.

“Respecto de los celulares, es algo que discutimos, pero creíamos que lo que teníamos que hacer es enseñar el uso crítico”, indicó.

Un enfoque educativo y no punitivo

La postura del gobierno provincial apunta a sostener la escuela como espacio de contención, sin trasladar al ámbito educativo medidas propias de seguridad extrema.

“Hay que abordarlo desde la construcción de jóvenes que sean ciudadanos con capacidad crítica”, señaló la ministra.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que las clases continúan con normalidad y que cada situación se analiza en función de su contexto. “No creemos que haya que suspender las clases”, sostuvo.

El seguimiento continúa y, según indicaron, las medidas se irán ajustando si el escenario cambia, siempre con intervención articulada entre Educación, Justicia y áreas de salud.