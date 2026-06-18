Preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe sobre el estado del padre de Lionel

La salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras más influyentes en la carrera del campeón del mundo, generó preocupación durante las últimas horas luego de que trascendiera que fue internado por un delicado cuadro de salud.

La noticia rápidamente tuvo repercusión tanto en medios argentinos como internacionales, debido a la importancia que Jorge tuvo y continúa teniendo en la vida personal y profesional del astro rosarino.

Sin embargo, en medio de rumores y especulaciones, el periodista Ángel de Brito se refirió al tema y brindó algunos detalles sobre la situación familiar. Durante una emisión del programa Bondi, el conductor desmintió algunas versiones que circulaban sobre el estado de salud del padre de Messi y aseguró que el entorno del futbolista sigue de cerca su evolución.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones, aunque la internación de Jorge Messi despertó inquietud entre los seguidores de Lionel y el mundo del fútbol.

Más allá de ser el padre del capitán de la Selección Argentina, Jorge Messi fue una pieza fundamental en el desarrollo de la carrera del futbolista. Durante años se desempeñó como su representante y estuvo involucrado en muchas de las decisiones más importantes de su trayectoria, desde su llegada al Barcelona hasta las negociaciones que marcaron distintos momentos de su carrera profesional.

"Es la persona que lo ha formado desde el punto de vista económico", señaló un periodista durante una entrevista en el programa La mañana con Moria, en referencia al rol que tuvo Jorge en la administración y construcción del entorno profesional de Lionel Messi.

En la misma conversación, Moria Casán destacó la dimensión humana detrás de una de las figuras más admiradas del deporte mundial. "Todos somos humanos, aunque parezca que Messi es extraterrestre, es más que humano", expresó la conductora al referirse al impacto emocional que una situación de este tipo puede tener en la familia del futbolista.

La noticia volvió a poner el foco sobre Jorge Messi, quien desde los primeros pasos de Lionel en Rosario acompañó cada etapa de su crecimiento deportivo. Su apoyo fue clave cuando el joven futbolista debió trasladarse a España para continuar su tratamiento médico y sumarse a las divisiones inferiores del Barcelona, una decisión que cambiaría para siempre la historia del fútbol.

Mientras se esperan novedades sobre su evolución, la familia Messi mantiene absoluta reserva respecto al estado de salud de Jorge, una figura central en la vida del campeón del mundo y uno de los hombres más importantes detrás de la carrera de Lionel Messi.