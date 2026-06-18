La emoción de Lionel Messi en Kansas dejó de ser apenas una imagen mundialista para convertirse en una señal que encendió preocupación. En medio de las versiones por la salud de Jorge Messi, Celia apareció mencionada en una charla privada que reveló cómo vivió la familia uno de los momentos más sensibles del capitán argentino.

El quiebre del rosarino llegó después de su gol ante Argelia, cuando no pudo contener las lágrimas y dejó al descubierto una carga emocional que iba más allá del partido. Horas más tarde, Lionel Messi explicó el trasfondo con una frase que aumentó la inquietud: “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”.

Ese reconocimiento volvió a poner la mirada sobre Jorge Messi, una figura central en la vida del futbolista y alguien que siempre se mantuvo lejos de la exposición. En ese contexto, cualquier palabra del entorno tomó otro peso, sobre todo cuando surgió el testimonio de Mariana Brey sobre el contacto que tuvo con Celia.

Durante el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live, un espectador quiso saber si el conductor había hablado con la madre del capitán. La pregunta fue directa: “¿Hablaste con la mamá de Lio Messi?”. De Brito respondió sin rodeos: “No, no hablé chicos”.

La sorpresa llegó enseguida, cuando Mariana Brey contó que ella sí había decidido escribirle. “Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”, reveló la periodista, al explicar que la imagen de Lionel Messi la había conmovido profundamente.

Lejos de esquivar la consulta, Celia respondió rápidamente y dejó una sensación distinta dentro de la preocupación general. Brey relató: “Me contestó al toque, quedé sorpresa porque estaría ahí en la cancha. No, divina me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Más o menos, después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tiró una onda hermosa. Estaban felices, felices”.

La frase de la madre del capitán no borró la inquietud por Jorge Messi, pero sí permitió conocer el clima íntimo de una familia que eligió atravesar el tema con reserva. Mientras las lágrimas de Lionel todavía generan impacto, el mensaje de Celia mostró que, detrás de la preocupación, también hubo emoción, acompañamiento y felicidad por ese instante compartido.