El rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, celebró la modificación aprobada por la Cámara de Diputados sobre el presupuesto universitario 2027 y destacó que la incorporación de la partida reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) permitirá mejorar la situación financiera de las universidades públicas.

La Cámara baja aprobó una modificación al proyecto enviado por el Gobierno nacional que incorporó 11 billones de pesos para el sistema universitario, el monto solicitado por el CIN para garantizar el funcionamiento de las casas de estudios durante el próximo año y avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Agradecemos a las diputadas y los diputados que apoyaron el presupuesto del CIN que oxigena las finanzas de nuestras universidades, de la investigación y la ciencia”, expresó Lopes luego de la votación.

El rector Christian Lopes valoró la partida incorporada y pidió que el Senado ratifique la decisión.

El rector también manifestó su expectativa de que, si el proyecto avanza en el Senado, el Poder Ejecutivo no decida rechazar la modificación mediante un veto parcial. “Esperamos que el Ejecutivo no promueva un veto parcial si el Senado también lo aprueba, ya que esto es un avance que nos permitirá comenzar a recuperar el terreno perdido desde diciembre del 2023”, señaló.

A favor de la educación pública

La discusión por los fondos universitarios fue uno de los puntos centrales del debate del Presupuesto 2027 en Diputados. Luego de más de 15 horas de sesión, el proyecto general impulsado por el oficialismo obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, aunque el Gobierno sufrió una derrota en el capítulo vinculado a las universidades.

El artículo 11 del proyecto fue uno de los apartados más cuestionados. La propuesta del Ejecutivo contemplaba una partida de 7,35 billones de pesos, mientras que los rectores agrupados en el CIN reclamaban un financiamiento cercano a los 11 billones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema universitario.

Diputados aprobó una modificación al Presupuesto 2027 que sumó recursos para universidades nacionales.

En la votación en particular, el capítulo incluido en el dictamen oficialista fue rechazado y luego se aprobó la alternativa impulsada por la oposición, que incorporó el reclamo universitario. Esa modificación obtuvo 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

Tras la aprobación, Lopes sostuvo que quienes acompañaron la modificación comprendieron la importancia del sistema universitario para el desarrollo del país. “Los y las legisladores que defendieron esta partida entienden que sin universidad pública, sin investigación y sin ciencia no hay destino posible como país ni posibilidad de ascenso social para nuestros jóvenes”, afirmó.

Desarrollo científico

Durante este año, las universidades nacionales realizaron distintas acciones para reclamar mayor financiamiento, entre ellas cinco marchas federales, reuniones con representantes legislativos y actividades destinadas a explicar la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias.

Además del capítulo universitario, Diputados también aprobó modificaciones vinculadas al financiamiento científico. En ese punto se incorporó un refuerzo para organismos como CONICET, INTA, INTI y SENASA, luego de que el apartado original del proyecto fuera cuestionado por sectores opositores.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado, donde se definirá si la modificación presupuestaria que beneficia a las universidades nacionales queda incorporada de manera definitiva.