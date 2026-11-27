La diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, destacó la incorporación del artículo 35 en el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso, que establece mecanismos específicos para financiar las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La disposición contempla partidas para las pensiones no contributivas por invalidez laboral y la atención médica de sus beneficiarios. También prevé mecanismos de compensación presupuestaria en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes y establece que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las readecuaciones necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Maureira también puso en valor la eliminación de los artículos 36 al 41 del proyecto original, que contenían disposiciones vinculadas con las pensiones, la cobertura médica y el acceso a las prestaciones. "El financiamiento forma parte de la discusión sobre los derechos. La responsabilidad del Estado no termina cuando reconoce una prestación: también tiene que generar las condiciones para que llegue efectivamente a quien la necesita", sostuvo la legisladora.

Finalmente, remarcó que será fundamental realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria para que los mecanismos incorporados se traduzcan en recursos efectivos y respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.