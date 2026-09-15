Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 21,1% de inflación anual y un dólar a $1728

El Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una serie de proyecciones macroeconómicas que anticipan una fuerte desaceleración de la inflación y un crecimiento de la actividad económica durante el próximo año.

Entre las principales estimaciones incluidas en el proyecto aparece una inflación anual del 21,1%, un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un tipo de cambio oficial que llegaría a $1728 por dólar hacia diciembre de 2027.

La previsión sobre los precios será uno de los puntos centrales de la discusión parlamentaria. El Gobierno parte de un escenario en el que la inflación continuará bajando de manera progresiva durante los próximos meses, después de que el índice de precios registrara un incremento del 1,7% en agosto y acumulara 21,3% en los primeros ocho meses de 2026.

El cálculo oficial supone, de esta manera, que la dinámica inflacionaria del próximo año será considerablemente menor a la registrada durante 2026. La evolución de los precios será además una variable determinante para las estimaciones de recaudación, gasto y resultado fiscal que forman parte del proyecto.

En materia cambiaria, el Presupuesto contempla un dólar oficial de $1728 al cierre de diciembre de 2027. La cifra funciona como uno de los supuestos utilizados para calcular los ingresos y gastos del Estado, especialmente aquellos vinculados con el comercio exterior y las obligaciones nominadas en moneda extranjera.

El tercer gran supuesto macroeconómico es el crecimiento de la economía. El Ejecutivo proyecta una expansión del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2027, apoyada en una recuperación de la inversión y el consumo privado, en línea con los lineamientos que el Gobierno había anticipado para el proyecto presupuestario.

El escenario tendrá además un componente político particular: 2027 será un año electoral, con las elecciones presidenciales previstas para octubre. Por eso, las metas de inflación, crecimiento y tipo de cambio serán observadas especialmente por el mercado y por la oposición durante el tratamiento parlamentario.

El Presupuesto 2027 establece las estimaciones de ingresos, gastos y resultado fiscal para el próximo ejercicio y permitirá conocer también cuáles serán las áreas que el Gobierno considera prioritarias en materia de asignación de recursos.

La discusión en el Congreso estará atravesada por la consistencia de las proyecciones oficiales. En particular, los legisladores deberán analizar si las metas de inflación y crecimiento planteadas por el Ejecutivo resultan compatibles con la evolución reciente de la economía y con las expectativas del sector privado.