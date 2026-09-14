El presidente Javier Milei reunió este lunes a los 116 legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en la previa del envío del Presupuesto 2027 al Congreso. El encuentro comenzó pasadas las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y funcionó como una instancia de alineamiento del oficialismo antes de una semana con varios proyectos centrales para el Gobierno.

La convocatoria incluyó a los 95 diputados y 21 senadores libertarios y fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La agenda parlamentaria de los próximos días estará atravesada por el Presupuesto 2027, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas y el comienzo del debate sobre la reforma electoral.

La primera en tomar la palabra fue Karina Milei. Unos 25 minutos después, las puertas del salón se abrieron para permitir el ingreso del Presidente, que fue recibido con un aplauso por los legisladores. Milei concentró el comienzo de su exposición en el rumbo general de la gestión, en línea con el mensaje que había transmitido horas antes durante la reunión de Gabinete.

El encuentro mantuvo además una modalidad que el mandatario viene repitiendo con su bloque: las exposiciones sobre economía y los fundamentos del programa oficial. En la previa, algunos legisladores incluso llegaron a la Casa Rosada con ejemplares de La economía en una lección, de Henry Hazlitt, el libro que Milei les había entregado en la reunión anterior y que cuenta con un prólogo escrito por el propio Presidente.

La reunión se produjo un día antes del envío del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. El proyecto será uno de los principales desafíos parlamentarios para el oficialismo, que deberá conseguir respaldo de otros bloques para avanzar con la iniciativa, en un Congreso donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

Horas antes, durante la reunión de Gabinete, Milei había ratificado ante sus ministros el rumbo económico de su administración y les pidió “no dejarse psicopatear por el status quo”. En ese encuentro también se analizó la estrategia vinculada con Malvinas y la importancia del Atlántico Sur, aunque desde la Casa Rosada señalaron que el Presupuesto 2027 no fue tratado allí.

La agenda oficialista también incluye el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado a Diputados y busca ampliar las herramientas del Estado frente a actividades económicas no autorizadas en el área de las Islas Malvinas. En paralelo, el Senado comenzará esta semana el tratamiento de la reforma electoral, con la modificación de las PASO como uno de los principales puntos de discusión.

Antes de ingresar al encuentro, el diputado Lisandro Almirón destacó que se trataba de una semana parlamentaria importante por la proximidad del Presupuesto y por el debate sobre Malvinas. También defendió la dinámica de las reuniones con Milei y sostuvo que el intercambio en profundidad representa un apoyo del Presidente al bloque oficialista.