El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones y estableció formalmente cómo deberán inscribirse los interesados en participar de las subastas públicas destinadas a la venta de empresas estatales. La medida fue oficializada mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa fija los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir tanto empresas como inversores que quieran intervenir en los procesos de transferencia de activos públicos impulsados por la administración de Javier Milei. El objetivo es ordenar y transparentar los mecanismos de participación en futuras licitaciones y subastas vinculadas al programa de privatizaciones.

Según se informó, los interesados deberán registrarse previamente y acreditar una serie de condiciones administrativas, legales y financieras para poder presentar ofertas cuando se habiliten los distintos procesos de venta. La disposición también alcanza a concesionarios y a quienes ya se encuentren inscriptos en registros vigentes del Estado nacional.

La decisión se enmarca en el programa de reforma estatal impulsado por el Gobierno, que busca avanzar con la privatización o concesión de distintas compañías públicas incluidas en la Ley Bases. Entre las empresas que aparecen en los planes oficiales figuran firmas vinculadas a los sectores de transporte, energía y servicios.

Requisitos para los interesados



Para poder intervenir en estos procesos, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos de registro:

Inscripción: los aspirantes deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” dentro del sitio web oficial de CONTRAT.AR.



Validación en SUBAST.AR: además del registro anterior, los interesados deben declararse como oferentes en la plataforma de subastas.



Unicidad del administrador: el usuario que actúe como "Administrador Legitimado" debe ser el mismo en todos los sistemas vinculados (SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR).

Con el fin de agilizar los trámites y bajo criterios de eficiencia y sencillez, la disposición contempla beneficios para quienes ya operan con el Estado:

Usuarios ya registrados: quienes ya figuren en el módulo de privatizaciones de CONTRAT.AR no deberán realizar una nueva inscripción.



Concesionarios vigentes: aquellos inscriptos como Concesionarios bajo la Ley 17.520 quedan automáticamente habilitados para participar.



Proveedores en SIPRO: los proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que ya estén validados en el módulo de privatizaciones quedarán eximidos de validarse como oferentes en la plataforma SUBAST.AR.

En paralelo, el Ejecutivo ya comenzó a avanzar en algunos procesos específicos. Uno de los casos más relevantes es el de AySA, cuya privatización fue puesta en marcha mediante un esquema de licitación nacional e internacional que prevé la incorporación de capital privado.

La nueva reglamentación es interpretada como una señal de que el Gobierno busca acelerar el cronograma de privatizaciones durante los próximos meses. Con las reglas de inscripción ya definidas, el siguiente paso será la apertura de los procesos de venta o concesión para cada empresa alcanzada por el programa oficial.