En el PRO tienen una postura clara sobre el caso Manuel Adorni, aunque prefieren no decirla en voz demasiado alta: no van a salir a defenderlo, pero tampoco a hundirlo. "No lo vamos a empujar, pero no lo vamos a sostener", resumió una fuente del partido con años de trayectoria. Y otro dirigente fue todavía más gráfico: "Se está cayendo solo, no vamos a meternos para que después digan que lo volteó el PRO".

El partido fundado por Mauricio Macri mantiene su apoyo al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, pero hace tiempo que busca levantar perfil propio y mostrar cierta distancia. La estrategia que viene aplicando es la de acompañar lo que consideran correcto y marcar lo que no. El caso del jefe de Gabinete cayó justo en esa zona gris.

Puertas adentro el malestar existe, pero la orden no escrita es no "hacerle el juego al kirchnerismo". "En Diputados no se iban a prestar al circo kirchnerista, pero Adorni es insostenible. Es un problema de Karina y Milei", apuntó una fuente del espacio. Aun así, no se esperan comunicados oficiales del partido al respecto.

El que sí habló fue Darío Nieto, presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña y hombre de extrema confianza de Macri. Este miércoles dijo que Adorni debe dar "explicaciones claras" sobre si se enriqueció o no de manera ilícita, porque "el argentino quiere saber qué pasó". "Está muy bien que vaya a la Justicia, me parece bárbaro, pero vos le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Nieto también recordó que Macri fue el primero en cuestionar públicamente a Adorni, con un tuit de hace varios meses, antes incluso de que estallara la causa. "Muchos dijeron por qué lo critica recién designado, y hoy se ve que tenía razón", señaló.

No es el único con esa visión. Meses atrás, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ya había marcado diferencias con un mensaje irónico en redes. Y en el partido hay quienes directamente dan por descontado que Adorni "terminará imputado o procesado". Con todo, el límite que nadie quiere cruzar es claro: "Lo peor es que esto termine en un retroceso al pasado". "Lo de Adorni es un autogolpe permanente", sentenció un referente del espacio.

La mirada del PRO sobre su propio futuro también está en movimiento. En los últimos días, el ministro del Interior Diego Santilli encabezó una reunión de intendentes del partido junto a Cristian Ritondo, un gesto que se leyó en clave electoral. En el macrismo interpretan que Santilli busca mostrar territorialidad y posicionarse como candidato a la gobernación bonaerense, aunque enfrenta competencia fuerte desde el lado libertario, donde Karina Milei prefiere a Sebastián Pareja para ese lugar.

En la Ciudad de Buenos Aires la tensión con La Libertad Avanza es todavía mayor, al punto de que algunos sectores del PRO ya se preparan para competir con los libertarios. En Provincia, en cambio, la prioridad sigue siendo repetir la alianza que les dio buenos resultados en las últimas legislativas.