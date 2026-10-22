Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: no podrá salir del país y le trabaron un embargo millonario

La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional José Luis Espert por el delito de lavado de dinero, le prohibió salir del país y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones.

La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en la investigación sobre los US$200.000 que Espert recibió en 2019 y que están vinculados con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.

El procesamiento también alcanza al contador del economista, Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario. En su caso, el magistrado dispuso un embargo por $700 millones.

También quedó involucrada la empresa Varianza S.A., sobre la cual se estableció un embargo por $500 millones.

Los US$200.000 bajo investigación

La causa intenta determinar el origen y destino de los US$200.000 recibidos por Espert durante 2019. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, el ingreso de esos fondos habría sido justificado mediante un contrato simulado de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, reconocida como propiedad de Machado.

La acusación sostiene que ese mecanismo habría sido utilizado para dar apariencia lícita al dinero.

Parte de los fondos habría sido destinada, siempre según la hipótesis investigada, a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El procesamiento implica que el juez considera reunidos elementos suficientes para que la investigación avance contra Espert, pero no constituye una condena.

La relación entre Espert y Fred Machado

La investigación también reconstruyó la relación que Espert mantuvo con Machado desde la campaña presidencial de 2019.

Entre los aportes atribuidos al empresario aparece la utilización de un avión privado en más de 30 vuelos, además de recursos vinculados con la presentación de un libro y el uso de un vehículo blindado.

Machado se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable ante la Justicia Federal de los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Como parte de ese acuerdo, fue desestimada una acusación por narcotráfico y posteriormente recibió condena por los delitos reconocidos.

La Cámara había rechazado los planteos de la defensa

El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara una serie de planteos formulados por la defensa de Espert contra las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.

Los abogados habían cuestionado, entre otros puntos, medidas ordenadas después de la declaración indagatoria, testimonios incorporados sin aviso a la defensa, pedidos de informes patrimoniales y peritajes realizados sobre teléfonos y otros dispositivos secuestrados.

También objetaron la incorporación de informes de inteligencia a los que aseguraron no haber tenido acceso.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones rechazaron los planteos y consideraron que los actos cuestionados se desarrollaron conforme a la normativa, “sin que se vislumbren vicios” que afectaran derechos constitucionales.

La Cámara también desestimó el pedido de la defensa para apartar al fiscal por una supuesta “pérdida de objetividad”.

Con la resolución de Mirabelli, Espert continuará en libertad, aunque tendrá prohibido salir de la Argentina mientras avanza el expediente y quedará alcanzado por el embargo dispuesto sobre sus bienes.