La llegada de una masa de aire de origen antártico marcará un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país durante los primeros días de julio. En ese contexto, volvió a surgir una pregunta que suele repetirse cada vez que se instala una ola de frío intensa: ¿puede nevar en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas estarán hasta 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año. Además, el ingreso de vientos del sudoeste hará que la sensación térmica resulte todavía más baja que la temperatura registrada. Sin embargo, las probabilidades de que nieve en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA son muy bajas. Los modelos meteorológicos indican que, aunque el frío será intenso, no se reunirán las condiciones necesarias para que se produzca el fenómeno. Los especialistas explican que para que nieve no alcanza con temperaturas cercanas a cero. También se necesita una combinación de humedad elevada y precipitaciones, condiciones que no se esperan sobre el Área Metropolitana durante los próximos días.

El pronóstico anticipa mínimas cercanas a los 2 grados y máximas que no superarían los 14, mientras que en distintos sectores del interior de la provincia de Buenos Aires podrían registrarse temperaturas bajo cero, especialmente en zonas rurales y campos abiertos.

Donde sí existen mayores posibilidades de nevadas es en el sudeste bonaerense. Según especialistas de Meteored, entre el miércoles y el jueves podrían registrarse nevadas débiles en sectores cercanos a la costa atlántica y en algunas zonas serranas, donde coincidirían el aire polar, la humedad y algunas precipitaciones.

Más allá de la posibilidad de nieve, el ingreso del aire antártico dejará una de las semanas más frías de 2026 en el AMBA, con mañanas heladas, bajas sensaciones térmicas y temperaturas que se mantendrán muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.