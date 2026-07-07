Un exclusivo dúplex ubicado en el último piso del edificio de Juncal al 1300, en la esquina con Uruguay, salió a la venta por US$930.000. La propiedad se encuentra justo sobre el departamento donde vivió durante años la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una ubicación que convirtió al edificio en uno de los más conocidos del país.

La esquina de Recoleta cobró notoriedad en los últimos años por las permanentes concentraciones de militantes frente al domicilio de la exmandataria y, especialmente, por el intento de atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Desde entonces, el edificio pasó a formar parte de la memoria reciente de la política argentina.

La propiedad pertenece a Ximena de Tezanos Pinto, conocida por haber ocupado durante años el departamento ubicado sobre el de Cristina Kirchner. Su nombre también trascendió por los carteles y banderas con mensajes políticos que exhibió desde el balcón, lo que convirtió a la vivienda en un punto de atención mediática. Más allá de esa historia, el inmueble se destaca por sus dimensiones y distribución, poco habituales para Recoleta, donde predominan departamentos de una sola planta. El dúplex cuenta con 280,57 metros cuadrados cubiertos distribuidos en ocho ambientes, con un amplio hall de recepción que conecta con el living, el comedor y un escritorio independiente.

La planta principal dispone de cuatro dormitorios en suite, incluida una habitación principal con vestidor, además de doble circulación para mejorar la funcionalidad de los espacios. También posee una cocina con comedor diario, una kitchenette auxiliar compartida por tres de las suites, toilette de recepción, baño y dependencias de servicio. Los pisos originales de parquet conservan el estilo clásico del edificio. “La propiedad reúne una distribución muy funcional y un tamaño difícil de encontrar hoy en Recoleta. El precio responde a las características del inmueble y a los valores que registra actualmente el mercado para este tipo de unidades”, explicó Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff Inmobiliaria, firma encargada de la comercialización.

Uno de los mayores atractivos aparece en el segundo nivel. Allí funciona un departamento independiente de unos 30 metros cuadrados, equipado con cocina y baño propio, que puede utilizarse como vivienda auxiliar, estudio profesional o espacio para invitados. En esa misma planta se encuentran el lavadero y una terraza exclusiva de 120 metros cuadrados con parrilla y pileta, una característica poco frecuente en edificios de Recoleta. Además, la propiedad cuenta con doble acceso tanto a la planta superior como a la terraza, lo que brinda mayor privacidad y flexibilidad de uso.

La configuración del inmueble se asemeja más a la de una casa que a la de un departamento tradicional, una cualidad muy valorada por familias que buscan permanecer en uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

La actual propietaria adquirió el dúplex hace más de tres décadas, cuando el inmueble presentaba un importante deterioro. Tras una remodelación integral, la vivienda recuperó su valor arquitectónico y fue adaptada para uso familiar, incorporando una distribución poco común para este tipo de edificios.

La salida al mercado coincide con un contexto de mayor dinamismo en la compraventa de inmuebles usados, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y una demanda que volvió a enfocarse en propiedades bien ubicadas y listas para habitar. En ese escenario, las unidades de grandes dimensiones siguen siendo escasas en Recoleta, especialmente aquellas que cuentan con espacios exteriores de uso exclusivo. “No aparecen todos los días propiedades de estas características. Además de la superficie y la calidad constructiva, existe un componente histórico que convierte a esta unidad en una pieza singular dentro del mercado porteño”, señaló Izrastzoff.

El edificio también posee un importante valor patrimonial. Fue diseñado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, uno de los más prestigiosos de la arquitectura argentina del siglo XX y responsable de obras emblemáticas como el edificio Kavanagh. La construcción conserva materiales originales, una distribución clásica y detalles arquitectónicos que aún distinguen a este tipo de edificios. Además, se encuentra frente a inmuebles de valor patrimonial y a pocos metros de la plaza Vicente López, en una zona con amplia oferta gastronómica, comercial y de servicios.

“Además del valor inmobiliario, esta propiedad ofrece el atractivo de formar parte de un edificio emblemático desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Es una oportunidad para quien busca una vivienda única en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad”, concluyó Izrastzoff.