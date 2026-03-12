El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue brutalmente agredido este miércoles por la tarde, mientras participaba de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán, aunque poco después el atacante fue detenido.

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo confirmó por la noche, a través de un posteo en la red social X, que "la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan".

Asimismo, el mandatario provincial repudió "con absoluta firmeza la agresión al diputado Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia".

"Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones", agregó.

Por causas que se desconocen Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.