En Tucumán se mantiene una situación crítica debido a fuertes tormentas que han provocado graves inundaciones en varias zonas de la provincia, siendo La Madrid la localidad más afectada. Allí, cientos de familias tuvieron que abandonar sus viviendas y pasar la noche en la ruta o en centros de evacuación.

Las autoridades provinciales informaron que el domingo pasado cayeron 170 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó cortes de caminos y daños considerables en hogares. El gobernador Osvaldo Jaldo detalló que el desborde del río Marapa ha causado severos perjuicios en las comunidades ubicadas alrededor de esta corriente.

El Poder Ejecutivo provincial se trasladó al departamento Graneros para supervisar el comportamiento del río Marapa, afectado también por las lluvias en Catamarca. Además, bajo la dirección del gobernador, ministros y equipos de emergencia trabajan en el terreno para asistir a los afectados y reforzar las defensas hídricas.

Una de las escenas más impactantes del temporal fue la de más de 200 familias que, tras perder sus hogares, debieron refugiarse en la ruta o en centros de evacuación. Mientras tanto, personal del SIPROSA y maquinaria pesada trabajan en la Ruta 157 para restablecer el tránsito y brindar atención sanitaria inmediata.

Tormentas en Tucumán: inundaciones y evacuaciones masivas en La Madrid

Según las previsiones oficiales, el pico del caudal de agua en La Madrid se produjo entre las 22 y 23 horas del martes, con autoridades permaneciendo en el lugar durante toda la noche para monitorear la situación.

En respuesta a la emergencia, las clases fueron suspendidas hasta el viernes 13 de marzo en toda la provincia. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles por la presencia de fuertes tormentas, con pronóstico de lluvias que se extenderán hasta el viernes.