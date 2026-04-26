La Prefectura Naval Argentina (PNA), en su rol como autoridad marítima nacional, dio inicio formal al proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027. Esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para jóvenes de todo la Argentina que deseen integrar una fuerza federal dedicada a la protección del patrimonio y la seguridad en las vías navegables.

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Prefectura Naval Argentina

Para formar parte de la Prefectura Naval Argentina, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos de edad y formación académica. Es importante destacar que la convocatoria es abierta para jóvenes argentinos nativos o por opción (con el trámite de nacionalidad finalizado).

Conocé los límites de edad y nivel de estudios requerido

Quienes deseen sumarse a la PNA deberán cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos varían de acuerdo a si se aspira a ser oficial o suboficial de esa fuerza nacional.

Requisitos para Oficiales y Suboficiales:

Escuela de Oficiales: tener entre 17 y 22 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

Escuela de Suboficiales: tener entre 17 y 27 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

Nivel Académico: contar con el título secundario completo, constancia de título en trámite o certificado de alumno regular (sin adeudar materias de años anteriores).

Además, el proceso de admisión requiere de dos condiciones excluyentes: no poseer antecedentes penales y superar los tests de aptitud psicofísica.

Prefectura abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Cómo es el proceso de inscripción online para ingresar a la Prefectura Naval en 2027

En línea con la modernización de sus trámites, la PNA informó que el proceso se realiza de manera completamente digital. Los aspirantes no necesitan acercarse a ninguna dependencia en esta primera instancia; solo deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la Prefectura Naval Argentina.

Completar el formulario de preinscripción con datos personales y académicos.

Cargar la documentación requerida en los formatos solicitados para formalizar el trámite.

Formación profesional: Títulos de grado y tecnicaturas

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la excelencia académica. Los cadetes y aspirantes no sólo recibirán instrucción militar y operativa, sino que accederán a una formación integral:

Oficiales: Egresan con títulos de grado universitarios.

Suboficiales: Obtienen tecnicaturas especializadas con fuertes prácticas profesionales en el terreno.

La carrera ofrece una estabilidad laboral inmediata y la posibilidad de especializarse en diversas áreas como navegación, aviación, buceo táctico, seguridad ambiental y comunicaciones.

Por qué la Prefectura Naval es una fuerza clave en la soberanía argentina

Integrar la Prefectura Naval Argentina implica sumarse a una fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su despliegue abarca mares, ríos, lagos navegables y zonas portuarias.

Entre las misiones fundamentales de Prefectura se encuentran el control del tráfico marítimo, la lucha contra la pesca ilegal, el patrullaje fronterizo y el combate contra el narcotráfico y el contrabando.

Con esta nueva convocatoria, la PNA reafirma su compromiso con la renovación de sus cuadros, buscando perfiles con vocación de servicio que garanticen la seguridad y la protección de la vida humana en todas las aguas del territorio nacional.