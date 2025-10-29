La Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera el domingo 16 de noviembre a las 20.30 horas con un concierto titulado “Sinfonía del Río”. Bajo la batuta del maestro Martín Caila, la orquesta interpretará un repertorio de música popular con el chamamé como eje central, en una función que contará con Jorge Suligoy como solista invitado.

Este espectáculo tendrá un carácter solidario, ya que será a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes. La orquesta participará ad honorem, apoyando las actividades culturales que esta organización impulsa para la comunidad de Corrientes y su región.

Durante la velada, Myriam Fleitas y Marcelo Núñez ejercerán como maestros de ceremonia, mientras que Matías González y Martín Sena, destacados referentes del género chamamecero, acompañarán a Suligoy en escena. En total, cincuenta músicos integrarán la orquesta para ofrecer arreglos especialmente elaborados para esta ocasión.

Actividades de la Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina

La Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina ha desarrollado a lo largo de 2024 y 2025 una intensa actividad interpretando tanto música clásica como géneros populares. En este contexto, ha realizado numerosas presentaciones en espacios emblemáticos del país, convocando a Jorge Suligoy para sus conciertos dedicados al chamamé.

“Sinfonía del Río” ya se presentó con éxito en el Palacio de la Libertad en Buenos Aires, en el Festival del Chamamé de Federal, Entre Ríos, en la Usina del Arte durante un homenaje a Ernesto Montiel, y en Radio Nacional con motivo del Día Nacional del Chamamé, el pasado 19 de septiembre.

“Sinfonía del Río” en el Teatro Vera

Las entradas para el concierto en el Teatro Vera están disponibles desde $15.900 y pueden comprarse en weepas.ar o en la boletería del teatro, ubicado en San Juan 637, en horario de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Los clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa tienen la posibilidad de financiar la compra en hasta tres cuotas sin interés y acceder a un reintegro de hasta el 20%.