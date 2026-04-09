Prefectura Naval Argentina lanzó la convocatoria para el concurso de profesionales de este año. Desde la Fuerza de Seguridad destacaron que quienes estén interesados deberán completar el trámite de inscripción se desarrollará en modalidad virtual antes del 8 de mayo.

El llamado está dirigido para profesionales de ambos sexos que tengan estado policial con grado de oficial principal. Además, es necesario ser argentino nativo o por opción, en este último caso requiere tener padre o madre argentino, excluyendo a los naturalizados.

El límite de edad parte desde los 18 años como mínimo y 35 como máximo al 1 de abril de este año. El título habilitante para cada una de las profesiones debe estar expedido también antes de la fecha de cierre de inscripciones. En este sentido, se deberá aprobar las pruebas de capacitación e idoneidad.

Un punto importante excluye a quienes hayan sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Los puestos a cubrir en Neuquén

La convocatoria en la provincia apunta a profesionales que se desempeñen como: