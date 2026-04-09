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Miércoles 08 de Abril, Neuquén, Argentina
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Hay tiempo para inscribirse

Prefectura lanzó una convocatoria para sumar personal: los puestos disponibles en Neuquén

Desde la Fuerza de Seguridad Federal abrieron la inscripción para profesionales que deseen incorporarse. Cuáles son los requisitos y especialidades solicitadas en la provincia.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 21:26
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Un punto importante excluye a quienes hayan sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial.

Prefectura Naval Argentina lanzó la convocatoria para el concurso de profesionales de este año. Desde la Fuerza de Seguridad destacaron que quienes estén interesados deberán completar el trámite de inscripción se desarrollará en modalidad virtual antes del 8 de mayo.

 

Qué requisitos se deben cumplir para ingresar

El llamado está dirigido para profesionales de ambos sexos que tengan estado policial con grado de oficial principal. Además, es necesario ser argentino nativo o por opción, en este último caso requiere tener padre o madre argentino, excluyendo a los naturalizados. 

El límite de edad parte desde los 18 años como mínimo y 35 como máximo al 1 de abril de este año. El título habilitante para cada una de las profesiones debe estar expedido también antes de la fecha de cierre de inscripciones. En este sentido, se deberá aprobar las pruebas de capacitación e idoneidad.

Un punto importante excluye a quienes hayan sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

 

Los puestos a cubrir en Neuquén

La convocatoria en la provincia apunta a profesionales que se desempeñen como:

  • Médico psiquiatra
  • Licenciado en psicología
  • Licenciado en Seguridad e Higiene Laboral

 

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