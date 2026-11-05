Quién es Diego Hoffmann, el médico que renunció tras 10 años a la Unidad Médica Presidencial

El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el organismo encargado de la atención sanitaria del Presidente y de su entorno inmediato. La decisión quedó formalizada este jueves 5 de noviembre mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial, y estableció que su salida tiene vigencia desde el 1° de octubre.

Quién es Diego Hoffmann

Diego Hoffmann es médico cardiólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y formaba parte de la estructura médica de la Presidencia desde 2016 . Durante su trayectoria trabajó bajo las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, aunque fue durante el actual Gobierno cuando asumió la coordinación del organismo.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el funcionario había presentado su renuncia mediante una nota. La resolución no detalla los motivos de su decisión ni informa quién será su reemplazante.

Antes de incorporarse al equipo médico de la Casa Rosada, Hoffmann había desarrollado tareas asistenciales en el sistema de salud porteño. En octubre de 2015, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires lo designó como suplente para cubrir guardias de Cardiología en el Hospital Fernández.

Su incorporación a la estructura presidencial se produjo en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Un decreto lo designó médico asistente de la Unidad Médica Presidencial, con vigencia a partir del 1° de marzo de ese año.

Su continuidad se extendió durante el mandato de Alberto Fernández. De esta manera, Hoffmann permaneció en el organismo a través de tres administraciones nacionales de distinto signo político.

Su actividad en el Sanatorio Mater Dei y su formación profesional

En paralelo con su trabajo en el ámbito presidencial, Hoffmann desarrolló actividad profesional en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei por más de una década. Ese recorrido combinó la atención hospitalaria especializada con responsabilidades dentro de la estructura sanitaria de la Presidencia.

La Unidad Médica Presidencial está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei - Foto: Noticias Argentinas

Cómo llegó a ser coordinador de la Unidad Médica Presidencial

Con Javier Milei en el Gobierno, Hoffmann pasó de desempeñarse como médico asistente a ocupar la coordinación de la Unidad Médica Presidencial. Su designación quedó establecida mediante el Decreto 389/2024, publicado el 8 de mayo de 2024, aunque la norma fijó el comienzo de sus funciones el 8 de marzo de ese año.

El cargo era extraescalafonario y dependía de la Secretaría General de la Presidencia, área encabezada por Karina Milei. Esa dependencia administrativa ubica al organismo dentro de la estructura que conduce la hermana del Presidente.

La coordinación implicaba una responsabilidad diferente de la atención médica individual: Hoffmann quedó al frente de la organización y el funcionamiento de la unidad sanitaria presidencial.

Qué establece la Resolución 505/2026 sobre su salida

La norma que formalizó su alejamiento establece que la renuncia tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026, aunque su aceptación se conoció recién este jueves 5 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida sobre el trámite administrativo, el expediente no registra deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes. Tampoco aparecen sumarios administrativos en curso vinculados con el funcionario.

Además, se dispuso el pago de su liquidación final. Por el momento, no se comunicaron públicamente las razones que llevaron a Hoffmann a dejar la coordinación. Tampoco se informó quién asumirá la conducción de la Unidad Médica Presidencial.