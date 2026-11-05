Quiénes acompañarán a Milei en el Palacio Libertad para el encuentro con el Papa León XIV

Este domingo 8 de noviembre, el papa León XIV arribará a la Argentina y, entre sus primeras actividades oficiales, mantendrá un encuentro con un conjunto de autoridades y representantes de todos los poderes y sectores de la sociedad civil.

Será en el Palacio Libertad a partir de las 18.30, en un evento que organizó la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La idea del oficialismo es que el cónclave pueda representar un mensaje de unidad ante la mirada del Sumo Pontífice. Circularon invitaciones entre los representantes del Parlamento, los gobernadores y los empresarios cercanos a las ideas del presidente Javier Milei.

Quiénes son los posibles asistentes

Entre las invitaciones aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien la cúpula del Poder Ejecutivo nacional mantiene un enfrentamiento abierto.

Según trascendió en las últimas horas, todos los mandatarios provinciales, sin distinción de signo político, estarán presentes en la cita. Villarruel también será parte del evento institucional.

Entre los ejecutivos que se darán cita, figuran: Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Eduardo Eurnekian, titular de Corporación América; Alejandro Bulgheroni, referente de Pan American Energy; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; Eduardo Elsztain, titular de IRSA; Alberto Roemmers, una de las caras del laboratorio Roemmers; Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí; Daniel Hadad, dueño de Infobae; Francisco de Narváez, titular del Grupo de Narváez; y Daniel Vila, la cara del Grupo América y con negocios en el rubro de energía.

Cómo sigue la agenda y qué invitados más habría

Previo al evento, el Presidente recibirá al jefe de la Iglesia católica en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su arribo desde Montevideo. Y posteriormente mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada.

El lunes 9, Milei asistirá a la primera misa que brindará el papa en el país, en el Monumento a los Españoles. Se espera además la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a integrantes de su administración.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba. Allí está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia, además del gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

Durante la última jornada, en la visita del pontífice a la Basílica de Luján, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, Milei acompañará la partida del papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando emprenda viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.