Quién será el nuevo responsable de la salud de Milei

Karina Milei nombró a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial, según lo confirmado a través del Decreto 573/2025. En la misma normativa se aceptó la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia, anterior titular del área, a quien el Gobierno agradeció “los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

Martelletti, quien tendrá a su cargo el cuidado de la salud del presidente Javier Milei, era empleado del Ministerio de Salud de la Nación y ya había trabajado en la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2013, durante la gestión de Cristina Kirchner. Es cirujano especialista en cirugía general con una subespecialización en cabeza y cuello.

El nuevo director tendrá rango y jerarquía de subsecretario y dependerá de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. De acuerdo con su currículum, se formó como médico en la Fundación Barceló y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, se desempeña como jefe del servicio de cirugía del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Edgardo Balestrini, ubicado en Ciudad Evita, La Matanza.

Además, Martelletti forma parte del equipo quirúrgico del Hospital Posadas y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza. Aunque el decreto fue publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, su designación se hizo efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

El decreto firmado por el presidente Milei y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, señala: “Atento la renuncia presentada por el doctor Manuel Emilio Estigarribia al citado cargo de director de la Unidad Médica Presidencial... resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo”, oficializando así la designación de Martelletti.