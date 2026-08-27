Reabrió Aeroparque y avanza la normalización de los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery retomó este jueves sus operaciones después de permanecer 55 horas cerrado por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La reapertura comenzó desde las 16 y se desarrolla de manera progresiva, con demoras y reprogramaciones previstas durante las primeras horas de funcionamiento.

El primer aterrizaje correspondió al vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná, mientras que el primer despegue previsto fue el AR1464 de la misma compañía, con destino a Santiago del Estero. La vuelta de la actividad implica el inicio de un proceso de reorganización del esquema aéreo que se modificó durante el cierre.

55 horas, 900 vuelos y dos terminales

El operativo había impactado a más de 900 vuelos y obligó a trasladar buena parte de las operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante esas 55 horas, Ezeiza concentró cerca del 80% de los vuelos domésticos, lo que generó mayor movimiento en los mostradores, algunas demoras en el despacho de equipaje y un incremento del tránsito terrestre hacia la terminal.

La mayor demanda también se trasladó al transporte. Según los reportes de las empresas del sector, los servicios hacia Ezeiza aumentaron un 40% entre el martes y el jueves, mientras que taxis y remises reforzaron sus flotas para responder al movimiento adicional de pasajeros.

Antes de la reapertura se realizaron inspecciones finales de la pista, calibraciones de los sistemas de aproximación y controles del balizamiento. Los técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) llevaron adelante pruebas desde la madrugada para verificar las condiciones operativas del aeropuerto.

Qué tareas se realizaron durante el cierre el aeroparque metropolitano Jorge Newbery

Las tareas incluyeron fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo de la pista principal, como parte de un plan de inversión que supera los 85 millones de dólares. Las obras apuntan a mejorar las condiciones de seguridad operacional y reducir la necesidad de futuros cierres prolongados.

Durante el período de inactividad, Aerolíneas Argentinas informó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados, mientras que JetSmart ofreció alternativas desde Ezeiza y, en determinados casos, desde los aeropuertos de Rosario y Córdoba.

La reapertura también forma parte de un proceso más amplio de modernización de Aeroparque. El plan contempla la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el sector de check-in y nuevas áreas de preembarque, además de trabajos para optimizar el Punto de Inspección y Registro (PIR).

A esto se suma la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera dentro de la terminal.

La jornada de regreso a las operaciones se desarrolla sin incidentes, aunque las demoras podrían extenderse hasta la noche debido al reacomodamiento de los vuelos. Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar previamente el estado de sus vuelos y contemplar posibles congestiones en los accesos al aeropuerto.