La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo digital obligatorio para trabajadores del régimen de casas particulares, en el marco de los cambios impulsados por la reforma laboral. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse para los salarios correspondientes al período de mayo de 2026.

A partir de ahora, los empleadores deberán generar los comprobantes de sueldo exclusivamente a través del servicio web “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio oficial de ARCA.

Para emitir el recibo digital será necesario ingresar con Clave Fiscal, seleccionar la ficha del trabajador y completar los datos correspondientes al período liquidado, remuneración y otros conceptos adicionales. La nueva normativa establece además que la validación de identidad mediante clave fiscal será suficiente para garantizar la autenticidad del documento, por lo que ya no será necesaria la firma manuscrita del empleador en el recibo electrónico.

Desde ARCA señalaron que el objetivo principal de la medida es avanzar en la digitalización administrativa y reemplazar de manera definitiva el soporte papel dentro de las relaciones laborales del sector doméstico. Los trabajadores también podrán acceder a sus recibos, verificar aportes y consultar constancias de pago a través del mismo portal o mediante el sistema “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

En los casos donde el salario continúe abonándose en efectivo, el empleador deberá imprimir el recibo digital por duplicado y conservar una copia firmada por el trabajador como constancia de pago. Según estimaciones difundidas por distintos medios económicos, la medida alcanzará a más de 600 mil trabajadoras y trabajadores de casas particulares en todo el país.