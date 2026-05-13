El reconocido director José María Muscari abrió un espacio de reflexión acerca del trato que reciben las empleadas domésticas, en particular en su experiencia personal con Yani y Ana, quienes trabajan para él.

Muscari cuestionó la percepción social que considera como excepción el hecho de brindar un buen trato a estas trabajadoras, y se preguntó por qué ese comportamiento no es la norma. En sus palabras, planteó una crítica hacia la posible normalización del maltrato en las relaciones laborales domésticas.

Desequilibrios de poder y situaciones no visibilizadas

Esta reflexión surge en un contexto donde las dinámicas laborales en el ámbito doméstico suelen estar marcadas por desequilibrios de poder y situaciones que muchas veces no son visibilizadas ni cuestionadas socialmente.

José María Muscari cuestiona la normalización del maltrato a empleadas domésticas

El director no sólo destacó la importancia del respeto y la dignidad en estas relaciones, sino que también invitó a la sociedad a replantear las costumbres que llevan a que un trato humano y justo sea considerado algo fuera de lo común.

Su postura se inscribe en un debate más amplio sobre los derechos laborales y el reconocimiento de las trabajadoras domésticas, un sector históricamente vulnerable y frecuentemente expuesto a situaciones de abuso o indiferencia.