La actividad económica repuntó 11% en septiembre con relación a agosto, pero la economía entró en recesión técnica al acumular dos trimestres consecutivos a la baja.

Tras esa mala noticia, las expectativas se concentraron en ver si en la última parte del año había un cambio de tendencia. Por ahora, la reactivación se sigue alejando: las estimaciones preliminares para octubre van desde una caída de 0,5% contra septiembre hasta el estancamiento.

Las estimaciones de las consultoras

Equilibra estimó que el mes pasado la actividad habría caído 0,5% desestacionalizada, tras el rebote de septiembre. En esa medición, la producción no primaria habría disminuido 3% interanual y 0,7% mensual desestacionalizada, ubicándose 2,7% por debajo del pico de marzo.

"Con menos días hábiles en noviembre y un trigo que en diciembre se compara contra la cosecha récord de 2025, redujimos nuestra proyección de crecimiento 2026 a 0,5%", señaló la consultora.

El ILA (Índice Líder de Actividad Analytica) estimó para octubre una caída de 0,3% respecto a septiembre y 1,0% respecto a octubre de 2025.

El comportamiento por sector

Para Analytica, el mes pasado la actividad se dividió entre los sectores ligados a la construcción, que cayeron, y la industria automotriz, la energía y el comercio exterior, que crecieron.

"El cemento y los insumos de obra devolvieron gran parte de la mejora de septiembre. En la industria automotriz la producción se recuperó aunque las ventas no la acompañaron", explicó la consultora.

"Las subas compensaron la mayor parte de las bajas y por eso la caída del nivel general fue leve", agregó.

La construcción, el sector más golpeado

En octubre, la construcción explicó la mayor parte de la baja. El consumo de cemento retrocedió 8,4% y volvió al nivel de agosto.

El Índice Construya cayó 3,6% y acumula cinco meses de pérdidas desde mayo. Se ubicó en su menor nivel desde enero.

"La venta de insumos en corralones viene en baja desde mitad de año y en octubre no hubo señales de recuperación. También bajó la producción de acero no plano que se destina en buena parte a la construcción", detalló Analytica.

Las otras mediciones

De acuerdo con el IGA-OJF, la medición del Estudio Ferreres, el nivel general de actividad cayó 2,3% anual en octubre. Acumuló para los primeros diez meses del año una variación de 0%. La medición desestacionalizada registró una baja de 0,3% respecto al mes precedente.

"A nivel sectorial influyó la contracción del sector agropecuario que a los malos datos de faena suma cifras negativas del agro por la alta base de comparación que presenta el cuarto trimestre del año pasado", precisaron desde el Estudio Ferreres.

También influyeron negativamente la intermediación financiera, el comercio y la industria.

"Hacia adelante esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento de los rubros", agregaron.

Las proyecciones de FMyA y EcoGo

Para FMyA, la consultora de Fernando Marull, la actividad cayó 0,3% en octubre respecto a septiembre. Para EcoGo, la variación fue 0%.

La consultora de Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi ve estancamiento en la mayoría de los sectores. Las excepciones son Pesca, Actividad Financiera y Minas y Canteras, que crecen 3,6%, 1,7% y 1,2% respectivamente.

Por otro lado, anotaron bajas del 1,8% en Construcción, seguida de un retroceso de 1,7% en Comercio y 1% en Servicios Públicos.

Qué puede pasar con la recesión técnica

Pese al resultado negativo de octubre, desde Analytica indican que "debido al arrastre de septiembre el nivel de octubre está 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre".

Por eso, "el cuarto trimestre cerraría en alza si la actividad se mantiene en noviembre y diciembre". Si eso ocurre, se pondría fin a la recesión técnica.