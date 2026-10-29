Neuquén avanza con la construcción del Centro Deportivo Comunitario de Junín de los Andes: las firmas interesadas

La construcción del nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) del barrio Nehuen Che de Junín de los Andes despertó un importante interés empresarial: 11 ofertas se presentaron en la licitación pública para ejecutar una obra que ampliará la infraestructura deportiva y sumará un espacio de encuentro para toda la comunidad.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y se realizó en Casa de Gobierno. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $6.004.277.866 y un plazo de ejecución de 365 días corridos. La apertura de sobres marcó un nuevo paso para concretar un edificio que busca dar respuesta a las necesidades de un sector de la ciudad en pleno crecimiento.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que no se trata solamente de construir un gimnasio, sino de generar un espacio abierto a distintas actividades. “Lo llamamos centro deportivo comunitario porque justamente alberga mucho más que un área de juego. Tiene salas de capacitación y está abierto al uso deportivo, recreativo y cultural, de acuerdo con lo que la comunidad y el barrio necesiten”, explicó.

El edificio tendrá una superficie cubierta de aproximadamente 1.283 metros cuadrados, con un salón de usos múltiples, un salón flexible, cocina, sanitarios -incluido uno adaptado para personas con discapacidad- y espacios de circulación. También contará con playones deportivos, juegos infantiles, estacionamiento, sectores parquizados y equipamiento para practicar handball, básquet y vóley. El proyecto incorpora, además, paneles solares y un sistema de calefacción de alta eficiencia.

Un barrio que crece con más infraestructura

Bertoldi remarcó que Nehuen Che se encuentra en un sector estratégico para el crecimiento urbano de Junín de los Andes y señaló que el objetivo es acompañar ese desarrollo con servicios e infraestructura. En ese sentido, recordó que recientemente “se inauguró una escuela y se entregaron 50 viviendas, mientras que anunció que está prevista la entrega de otras 50 en el mismo barrio”.

Además, la ministra indicó que, por decisión del gobernador Figueroa, el Presupuesto 2027 contempla la construcción de un centro de salud y una posta de seguridad para el sector. “Un barrio que está creciendo muchísimo, y que de a poco el Estado provincial y municipal está dotándolo de infraestructura para que mejore sus condiciones y prestaciones”, sostuvo la funcionaria.

También destacó la articulación entre la provincia, el municipio y los representantes locales para avanzar con el proyecto, “para que sigamos trabajando de esta manera, que sigamos escuchándonos y creciendo juntos”, expresó.

El intendente Luis Madueño comentó que la obra “despertó el acompañamiento de los vecinos y del Concejo Deliberante. Este es un trabajo mancomunado para mejorar la vida de la comunidad, estamos trabajando para transformar la localidad más antigua de la provincia con un conjunto de obras muy importantes”.

Con esta licitación, el barrio Nehuen Che avanza hacia la posibilidad de contar con un espacio público de uso múltiple, pensado para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan practicar deportes, participar de actividades culturales, capacitarse y compartir propuestas comunitarias.

Las empresas que se presentaron

Las firmas que participaron de la licitación fueron Marín Construcciones SA, Okume SA, Fines SRL, Tecnobras Argentina SA, Maiolo Julio César SA, Ecosur Bahía SA, Dinale SA, Brick SRL, Grupo Abaco SA, Estructuras Oeste SA y Blackhall Construcciones SRL.

La cantidad de ofertas refleja el interés generado por una obra de escala significativa para Junín de los Andes, cuya ejecución permitirá ampliar las posibilidades deportivas, recreativas y sociales de una comunidad en desarrollo.



