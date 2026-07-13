Reforma del BCRA: Milei propone más independencia y sanciones por financiar al Estado

El Gobierno nacional prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reforzar la independencia de la entidad y establecer mayores límites al financiamiento del Estado. La iniciativa será enviada al Congreso como parte de la agenda económica impulsada por el presidente Javier Milei.

Uno de los principales ejes del proyecto será prohibir que el Banco Central financie al Tesoro, tanto de manera directa como indirecta. La intención del Ejecutivo es impedir que la autoridad monetaria vuelva a ser utilizada para cubrir desequilibrios fiscales mediante la emisión de dinero.

“Usted tiene que prohibir explícitamente el financiamiento del Banco Central, ya sea de manera directa o indirecta, financiar al Tesoro”, sostuvo Milei al explicar los lineamientos de la iniciativa. Para el mandatario, ese mecanismo permitió durante años que distintos gobiernos utilizaran la emisión para sostener el gasto público.

La reforma también apunta a redefinir las funciones centrales del BCRA. El organismo tendría como prioridad preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria, con un esquema más acotado respecto de los objetivos múltiples establecidos en la actual Carta Orgánica.

Otro de los cambios previstos es la eliminación de los Adelantos Transitorios, una herramienta mediante la cual el Banco Central puede asistir al Tesoro. También se analiza restringir la distribución de utilidades contables de la entidad y destinar esos recursos a una reserva técnica para fortalecer su balance.

El proyecto contempla además modificaciones en la designación y remoción de las autoridades del Banco Central. La intención oficial es otorgar mayor estabilidad al presidente y al directorio de la entidad para reducir la influencia directa del Poder Ejecutivo de turno.

“Usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera”, afirmó Milei. Entre las alternativas analizadas aparece un esquema de mandato de cinco años y aprobación legislativa para la conducción del organismo, aunque el texto definitivo todavía se encuentra en elaboración.

La iniciativa también prevé sanciones para quienes vulneren la independencia del Banco Central. Milei sostuvo que deberían existir consecuencias penales para las autoridades de la entidad, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores que avalen mecanismos destinados a utilizar al organismo para financiar al Tesoro.

El Gobierno vincula la reforma del BCRA con su estrategia de equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. El propio Banco Central señaló en su informe anual de 2024 que la primera fase del programa económico se concentró en eliminar el déficit fiscal primario y su financiamiento monetario.

El texto definitivo deberá ser enviado al Congreso, donde el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la modificación de la Carta Orgánica. La reforma forma parte del paquete de cambios económicos que la Casa Rosada pretende impulsar durante el segundo semestre.