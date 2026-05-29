El Banco Central de la República Argentina realizó este jueves una de las mayores compras de dólares del año al adquirir US$447 millones en el mercado cambiario, una operación que permitió llevar las reservas internacionales a su nivel más alto desde 2019.

La intervención oficial representó la absorción de casi el 66% de los US$672 millones operados durante la jornada, en lo que se convirtió en el segundo mejor resultado diario de 2026 para la autoridad monetaria. Solo fue superado por la compra del 10 de abril, cuando el organismo había adquirido US$458 millones.

Como consecuencia de esa operación y de la suba en las cotizaciones de otras monedas que integran las reservas, las arcas del BCRA crecieron US$644 millones en un solo día y alcanzaron los US$48.511 millones, el nivel más alto desde fines de septiembre de 2019.

En lo que va de mayo, el Banco Central acumula compras por US$2526 millones, mientras que el saldo positivo de todo 2026 asciende a US$9686 millones. De esta manera, ya cubrió cerca del 96% de la meta mínima original de acumulación, que contemplaba un piso de US$10.000 millones.

El programa de compras de reservas comenzó a principios de este año luego de que la Argentina incumpliera la meta de acumulación pactada con el Fondo Monetario Internacional para fines de 2025. En ese momento, el organismo internacional consideró que el desvío estuvo vinculado al proceso de dolarización de carteras durante el período electoral y avaló el nuevo esquema de recomposición de reservas.

Además, esta semana el FMI envió un nuevo desembolso de US$1000 millones tras aprobar la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina en abril del año pasado, un ingreso que también contribuyó a fortalecer el nivel de reservas brutas.

Las compras mensuales del Banco Central durante 2026 muestran una aceleración sostenida. En enero adquirió US$1158 millones; en febrero, US$1157 millones; en marzo, US$1671 millones; en abril, US$2770 millones; y en mayo, a falta de una rueda hábil, ya acumula US$2526 millones.

En paralelo a la fuerte compra de divisas, el directorio del BCRA aprobó una flexibilización parcial del cepo cambiario para empresas mediante la comunicación “A” 8442.

La medida permite que compañías pertenecientes a un mismo grupo económico puedan precancelar deudas locales o externas utilizando fondos ingresados y liquidados en el mercado de cambios por otra empresa vinculada, como una casa matriz.

Según explicó la autoridad monetaria, el beneficio se aplicará cuando los fondos provengan de entidades controladoras o empresas del mismo grupo y tengan origen en nuevos préstamos o emisiones de deuda. Además, la operación deberá concretarse dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la acreditación de los fondos en cuentas locales.

La flexibilización forma parte de la estrategia oficial orientada a mejorar el acceso al financiamiento y ordenar gradualmente las restricciones cambiarias para el sector privado, mientras el Gobierno busca consolidar la acumulación de reservas y estabilizar el mercado financiero.