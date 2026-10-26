La historia argentina suele representar a José de San Martín sobre un caballo, rodeado de soldados y con la mirada puesta en la Cordillera de los Andes. Sin embargo, detrás de sus campañas militares existió una historia familiar atravesada por la distancia, la enfermedad y una despedida que nunca pudo concretarse.

Su protagonista fue María de los Remedios de Escalada, una joven de una de las familias más influyentes de Buenos Aires. Tenía apenas 14 años cuando se casó con San Martín. Once años después, murió sin poder verlo por última vez.

Quién era Remedios de Escalada

Remedios nació el 20 de noviembre de 1797. Fue hija de Antonio José de Escalada y Tomasa de la Quintana y Aoiz. La residencia familiar, conocida como los Altos de Escalada, era uno de los principales espacios de reunión de la sociedad porteña.

Remedios de Escalada: se casó con San Martín a los 14 años y murió sin poder despedirse de él

Por sus salones pasaban comerciantes, militares y partidarios del movimiento iniciado en 1810. En ese ambiente comenzó a involucrarse con las ideas revolucionarias que estaban transformando el Río de la Plata.

El encuentro con San Martín

San Martín regresó al territorio rioplatense en marzo de 1812, después de desarrollar gran parte de su carrera militar en Europa. Tenía 34 años y el objetivo de organizar un cuerpo de caballería profesional.

Poco después comenzó a frecuentar las reuniones de la familia Escalada. Allí conoció a Remedios. Ella era una adolescente criada entre las comodidades de la élite porteña; él era un militar 19 años mayor y casi desconocido en Buenos Aires.

El vínculo avanzó con rapidez y se casaron en 1812. Entre los testigos se encontraron Carlos María de Alvear y Carmen Quintanilla de Alvear. La unión también acercó a San Martín a una familia influyente. Sin embargo, la vida de Remedios demuestra que su papel no quedó limitado a un matrimonio conveniente.

Su aporte a la causa revolucionaria

Mientras San Martín organizaba el Regimiento de Granaderos a Caballo, Remedios participó en los espacios políticos y sociales de la época. Integró la Sociedad Patriótica y colaboró con iniciativas destinadas a reunir dinero para comprar armas.

En una sociedad que restringía la intervención pública de las mujeres, las tertulias, las colectas y las redes familiares fueron fundamentales para sostener la revolución.

Cuando San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo en 1814, Remedios dejó Buenos Aires y se trasladó a Mendoza. La ciudad se convirtió en el centro de preparación del Ejército de los Andes. Su residencia funcionó como punto de encuentro de militares y familias que colaboraban con la campaña. También apoyó las acciones organizadas por las mujeres cuyanas para reunir telas, alimentos, dinero y otros recursos.

El nacimiento de Mercedes y las largas separaciones

El 16 de agosto de 1816 nació en Mendoza Mercedes Tomasa, la única hija del matrimonio. Pocos meses después, San Martín partió para iniciar el cruce de los Andes.

Remedios regresó a Buenos Aires con la niña. Su salud ya se encontraba deteriorada y los problemas respiratorios comenzaron a condicionar su vida.

Después del triunfo de Chacabuco, San Martín pudo reencontrarse brevemente con su familia. Volvió a verla tras la victoria de Maipú, en 1818. Desde entonces, las campañas en Chile y Perú volvieron casi permanente la separación. Las cartas eran uno de los pocos puentes posibles, aunque podían tardar meses en llegar.

La enfermedad que terminó con su vida a los 25 años

La salud de Remedios empeoró durante los primeros años de la década de 1820. Por indicación médica se trasladó a la quinta de su hermano Bernabé, ubicada en un sector que hoy forma parte de Parque Patricios.

El cambio no logró detener la enfermedad. Remedios de Escalada murió el 3 de agosto de 1823, a los 25 años, mientras San Martín se encontraba lejos de Buenos Aires.

El Libertador no alcanzó a despedirse. Cuando regresó, ordenó colocar sobre su sepultura una lápida con una frase que resumió el vínculo entre ambos: "Aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín". Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.

La mujer que quedó detrás del Libertador

Durante mucho tiempo, Remedios fue recordada solamente como la joven esposa que esperaba a San Martín. Esa imagen dejó en segundo plano su participación política, su apoyo económico a la revolución y su presencia en Mendoza durante la organización del Ejército de los Andes.

Su vida fue breve, pero estuvo atravesada por acontecimientos decisivos. Se casó a los 14 años, fue madre durante la preparación de la campaña libertadora y murió a los 25, después de pasar largos períodos separada de su esposo.

San Martín quedó inmortalizado como el Libertador de América. Remedios permaneció en los márgenes del relato. Su historia permite conocer el costo íntimo de la independencia y recordar a quienes también contribuyeron a ella lejos de los campos de batalla.