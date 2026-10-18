Un beso frente a sus invitados fue uno de los momentos centrales del casamiento de Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto. La pareja compartió ese paso con familiares y amigos en Parque Leloir, donde también se reunieron figuras del espectáculo para acompañar una historia de amor que lleva más de tres décadas.

La boda se celebró el sábado 17 de octubre en Palacio D’Or Eventos, en Parque Leloir, el lugar elegido para reunir a su entorno. Después de la ceremonia, los novios compartieron la fiesta con quienes fueron a acompañarlos. El festejo dejó distintas imágenes del encuentro, con la pareja como protagonista entre familiares, amigos y los famosos que se sumaron a la noche.

Las fotos del casamiento de Mariela Prieto y el Turco Garcia.

Entre los famosos que estuvieron presentes se encontraron El Polaco, Christian Sancho y Celeste Muriega. También acompañaron a la pareja Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio y Cinzia Francischiello, conocidos por su paso por Gran Hermano. Las figuras de la televisión y el espectáculo compartieron la celebración con los familiares y amigos que se acercaron para estar junto a los novios.

Las fotos del casamiento de Mariela Prieto y el Turco Garcia.

Durante la ceremonia, el Turco García y Mariela Prieto se dedicaron palabras de amor y sellaron ese momento con un beso. Los invitados respondieron con aplausos, en una de las escenas más emotivas de la noche. El cariño también se expresó en la forma de acompañarse: las imágenes de los dos abrazados y tomados de la mano mostraron la complicidad con la que vivieron el casamiento frente a sus seres queridos.

Las fotos del casamiento de Mariela Prieto y el Turco Garcia.

El festejo tuvo, además, un antecedente cercano que le dio un significado particular: ambos atravesaron una crisis durante 2026. La boda llegó después de ese período difícil y encontró a los dos compartiendo una celebración con su entorno. Con esa experiencia reciente, los gestos de afecto de los recién casados tuvieron un peso especial dentro de su historia.

Las fotos del casamiento de Mariela Prieto y el Turco Garcia.

Para el Turco García y Mariela Prieto, el casamiento se sumó a una vida en común que comenzó mucho antes de esta ceremonia. Tienen un hijo en común llamado Yamil y llevan más de 30 años juntos, un recorrido familiar que ya estaba construido cuando decidieron dar este paso. La noche en Parque Leloir incorporó una nueva fecha a esa historia, con sus seres queridos como testigos.