El anuncio del casamiento de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe tuvo un detalle que nació antes de que la pareja confirmara sus planes. La actriz volvió a una escena de Envidiosa, la serie en la que ambos se conocieron, y la compartió junto a fotografías recientes de su relación. En una de las imágenes, el anillo de compromiso dejó ver que la historia fuera de cámara estaba por dar otro paso.

En la ficción, Lamothe interpreta a Matías y Nishimoto a Mei. En el fragmento elegido por la actriz, él pregunta: “¿Buen hombre para vos en qué sentido?”. Ella le responde: “En sentido de casamiento”. El intercambio pertenecía a la trama de sus personajes, pero al aparecer junto a las fotos del compromiso quedó asociado al futuro de los actores. Esa coincidencia fue el eje de la publicación.

Días antes de que aparecieran esas imágenes, Esteban Lamothe había hablado de la decisión frente a las cámaras de LAM. Allí expresó: “Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”. Sus palabras mostraron el entusiasmo por el compromiso, aunque no explicó de qué manera surgió la decisión de casarse.

El vínculo entre Débora Nishimoto y Esteban Lamothe comenzó durante las grabaciones de Envidiosa y ya lleva alrededor de dos años. La publicación reunió imágenes de la pareja y dejó ver los anillos que eligieron para esta nueva etapa. Quienes siguen a los actores respondieron con felicitaciones al conocer la noticia, mientras la escena de Mei y Matías adquiría un significado distinto al de su estreno.

Durante esa misma charla, Lamothe habló del valor que le da a celebrar una relación: “El amor hay que festejarlo, absolutamente. El amor es lo más lindo que hay”. El actor dijo que el festejo sería pequeño, pero mantuvo en reserva los planes concretos para la boda. Nishimoto eligió contar la noticia con fotos y un fragmento de la ficción que compartieron.

Cuando le preguntaron por la fecha y la luna de miel, Esteban Lamothe frenó las consultas con humor: “No voy a hablar más del tema, no voy a decir nada. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”. Débora Nishimoto tampoco describió cómo ocurrió la propuesta. Por ahora, el anillo y aquel diálogo entre Mei y Matías son los detalles del compromiso que la pareja decidió compartir.