Renunció Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches renunció este lunes 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, en medio de la discusión que generaron los cambios previstos para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027. El funcionario presentó una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que atribuyó su salida a “razones estrictamente personales”.

La renuncia se hizo efectiva a partir de este lunes y, hasta el momento, el Gobierno no informó quién ocupará su lugar. La cartera de Salud quedó así a cargo de definir el reemplazo de Vilches al frente del organismo nacional.

Vilches había llegado a la conducción del área después de desempeñarse dentro del Ministerio de Salud. Según la información oficial citada por distintos medios, había asumido como secretario nacional de Discapacidad en enero de 2026, luego de haber ocupado previamente funciones vinculadas con la gestión sanitaria.

Su salida ocurre mientras el Congreso analiza el Presupuesto 2027, cuyo texto incorporó modificaciones sobre el régimen de discapacidad que generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y también diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. Entre los cambios planteados aparecen modificaciones al sistema de prestaciones y a las condiciones vinculadas con las pensiones.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el nomenclador de prestaciones, cuyo esquema de actualización y funcionamiento podría modificarse respecto del sistema vigente. El proyecto también plantea cambios en los requisitos para acceder a pensiones por discapacidad y establece nuevas condiciones respecto de la compatibilidad entre el beneficio y el empleo registrado.

La discusión provocó además diferencias dentro del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich había cuestionado públicamente que los cambios no hubieran sido informados previamente a los integrantes de la mesa política del Gobierno. Desde la Casa Rosada reconocieron posteriormente que existió un “error de coordinación”, mientras continuaban las conversaciones para modificar algunos puntos del proyecto.

En Diputados, el oficialismo trabaja ahora en una propuesta alternativa para el área de Discapacidad, mientras distintos bloques impulsan la prórroga de la emergencia vigente. Las conversaciones incluyen la posibilidad de recuperar el nomenclador y modificar el esquema de actualización de los valores de las prestaciones, aunque el texto definitivo todavía se encuentra en discusión.

Vilches había participado de ese debate institucional. El 2 de septiembre expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde defendió la posición del Gobierno frente a los proyectos que buscaban extender la emergencia y sostuvo que el objetivo de la gestión era garantizar las prestaciones bajo criterios de transparencia y sostenibilidad.

La renuncia fue presentada formalmente como una decisión motivada por razones personales, por lo que no está establecido que exista una relación causal entre su salida y la discusión presupuestaria. Sí ocurre en un momento en que el Gobierno busca redefinir su política para el sector y alcanzar acuerdos parlamentarios sobre el futuro del régimen de emergencia en discapacidad.