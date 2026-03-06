El voucher educativo es una ayuda económica del Estado destinada a acompañar la educación de niños y jóvenes que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada en los niveles inicial, primario y secundario. Está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años y cuyo colegio recibe al menos un 75% de aporte estatal.

Para solicitar este beneficio, las familias deben realizar la inscripción a través del sitio oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar, donde se detallan los requisitos y el procedimiento que se realiza ante ANSES. El formulario requiere datos del adulto responsable, los menores a cargo y la institución educativa donde estudian.

Los requisitos para poder pedirlo

Es fundamental contar con el número de DNI y CUIL de los niños o adolescentes, el nombre y la dirección de la escuela, y tener el CBU actualizado en la plataforma Mi ANSES. También es obligatorio estar registrado en la aplicación Mi Argentina para completar el trámite.

Desde el Gobierno advierten que “el Programa nunca te pedirá datos personales a través de llamados telefónicos o redes sociales. La inscripción es gratuita y no necesitás intermediarios ni gestores”.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, este beneficio puede aliviar el gasto en cuotas escolares para muchas familias. La consulta del estado de la solicitud se realiza online y puede arrojar tres resultados: “Aprobado”, cuando se cumplen los requisitos y la escuela valida la regularidad; “En evaluación”, si ANSES está analizando la información; o “Rechazado”, si no se cumplen las condiciones o la institución no tiene el aporte estatal requerido.

El programa está orientado a hogares de ingresos medios y bajos que necesitan apoyo para afrontar las cuotas escolares en colegios privados con subsidio estatal. Pueden solicitarlo madres, padres o tutores de alumnos regulares en establecimientos con al menos un 75% de aporte estatal.

Durante la evaluación, ANSES tiene en cuenta todos los ingresos brutos del grupo familiar, incluyendo salarios, monotributo, trabajo independiente, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y otras asignaciones.

El voucher consiste en una prestación mensual que equivale al 50% del valor de la cuota de jornada simple, según lo informado por cada jurisdicción o estimado por la Secretaría de Educación. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para colegios con un 80% de subvención estatal, el monto varía conforme a la cuota establecida.

El pago se realiza mensualmente y si el estudiante tiene un solo responsable parental, esa persona es la titular del cobro. En caso de dos responsables, percibe el beneficio quien convive con el alumno.

El programa establece condiciones estrictas para mantener el beneficio. Si el alumno deja de ser regular, se pierde el derecho al voucher. La institución educativa valida la regularidad cada mes. Además, si se adeudan dos cuotas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda, pudiendo cobrarse retroactivamente. Con tres cuotas impagas, la prestación se cancela definitivamente.

El voucher también puede cesar por renuncia del titular, pérdida de la condición de alumno regular o superar los límites de ingresos establecidos.

Es importante diferenciar este beneficio de la Ayuda Escolar Anual de ANSES, que es un pago único que suele pagarse desde marzo. En cambio, el voucher educativo es una prestación mensual que cubre parte de la cuota de colegios privados con aporte estatal.