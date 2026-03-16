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Retiros voluntarios

Gobierno lanza plan de retiro voluntario para empleados de ANSES con beneficios exclusivos

La medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, busca reducir la planta estatal con un esquema de acuerdo mutuo que estará vigente hasta el 5 de abril de 2026.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 13:35
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Plan voluntario de retiro para personal de ANSES vigente hasta abril 2026

El Gobierno oficializó un nuevo plan de retiro voluntario para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de las políticas de modernización y reducción del gasto público impulsadas por la administración de Javier Milei.

La iniciativa, denominada Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), fue formalizada a través de la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial. Se basa en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que establece que la desvinculación ocurre por "voluntad concurrente" de ambas partes, es decir, un acuerdo mutuo entre el empleado y la entidad.

Para concretar el retiro, el acuerdo debe formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y luego debe presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

Quiénes pueden adherirse al plan de retiro

El plan está dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad en ANSES, quienes podrán adherirse de manera estrictamente voluntaria. ANSES evaluará y aprobará cada solicitud, sin que ello genere un derecho automático para los trabajadores.

Existen exclusiones claras para quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado renuncia, mayores de 62 años, y aquellos con litigios laborales en curso, salvo que renuncien expresamente a ellos.

El período para adherirse se extenderá hasta el 5 de abril de 2026, inclusive. En casos de empleados que se encuentren en licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo podrá posponerse hasta la finalización de dichas licencias.

Los trabajadores con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar al plan, debiendo acreditar esta renuncia ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

Beneficios económicos: Los empleados que acepten el retiro recibirán una gratificación extraordinaria única equivalente al 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES o fracción mayor a tres meses. Este cálculo se realiza sobre los conceptos brutos mensuales normales, regulares, permanentes y habituales, con un tope máximo de 24 haberes brutos.

El pago de esta gratificación se efectuará en una sola cuota hasta un máximo de $80 millones. En los casos donde el monto supere esta cifra, se abonará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.

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