Ley de Tierras: Villarruel autorizó el voto virtual a una senadora kirchnerista embarazada

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto que habilita de manera "individual, excepcional y transitoria" a la senadora kirchnerista de Mendoza Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de ocho meses conisderado de riesgo médico, a participar con voz y voto de forma remota de la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, donde se tratará el polémico proyecto de extranjerización de tierras.

Según el decreto, la habilitación de la legisladora camporista para intervenir en la sesión a distancia deberá ser convalidada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

La autorización responde a una indicación médica que le impide viajar a Buenos Aires por tratarse de un embarazo de riesgo.

Fernández Sagasti, quien reside en Mendoza, se encuentra impedida de trasladarse a Buenos Aires a raíz de una restricción médica producto de su avanzado embarazo de 32 semanas, a una edad (42 años) que la comunidad científica considera de riesgo. El certificado médico firmado por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis Lagomaggiore le indica a la senadora opositora reposo relativo y contraindicación expresa para realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte.

Garantizar la equidad federal

Previamente, Fernández Sagasti realizó el pedido a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y fue dado a conocer, a través de un video publicado en sus redes sociales.

La senadora tomó contacto con Villarruel, quien le respondió que analizaría el pedido con el equipo jurídico del Senado antes de tomar una decisión.



Mientras espera una respuesta, la senadora se adelantó a los hechos y advirtió que, si le es rechazado el pedido, presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de poder ejercer su derecho a participar de la sesión en el Congreso.

Fernández Sagasti pidió tener voz y voto en la sesión y expresó: “No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal”.

A través de sus redes sociales, la legisaldora kirchnerista sostuvo que, en caso de que le impidan ser parte de la votación, la provincia de Mendoza se quedaría sin representación. Al respecto, dijo: "No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal".



