El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, expresó su conmoción por la muerte de Ángel, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, y estableció un paralelismo entre ambos casos.

En declaraciones televisivas, sostuvo que “a mi nieto lo mataron igual”, en referencia a la posibilidad de que el caso del menor chubutense también se trate de un homicidio. El hecho aún se encuentra bajo investigación judicial.

Dupuy afirmó que se enteró del fallecimiento durante la madrugada del domingo y calificó la situación como “ilógica” y “totalmente evitable”. También señaló que el caso reaviva el impacto emocional por el crimen de su nieto ocurrido en noviembre de 2021.

Críticas a la Justicia y organismos de Niñez

El familiar apuntó contra el accionar de la Justicia y los organismos de protección de la niñez. Según indicó, uno de los principales problemas es la falta de escucha activa a los niños.

“Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, sostuvo, al referirse a un video en el que Ángel manifestaba que no quería ir con su madre.

Dupuy insistió en la necesidad de interpretar correctamente esas señales y actuar en consecuencia: “No es lo mismo escuchar que oír a una criatura que está suplicando”.

Revinculaciones bajo cuestionamiento

También cuestionó los procesos de revinculación familiar en contextos de posible maltrato. Consideró que deben realizarse con seguimiento constante y controles efectivos.

En ese sentido, criticó los mecanismos formales de supervisión: “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso”, afirmó.

Qué se sabe de la investigación en Chubut

El fiscal Cristian Olazábal, quien reemplaza temporalmente a Facundo Oribones, confirmó que el niño presentaba una lesión cerebral.

Además, indicó que la madre y su actual pareja son los principales sospechosos. Ambos fueron notificados de la imputación, aunque aún no fueron llevados ante un juez penal.

“Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro”, explicó el funcionario judicial.

Según la reconstrucción oficial, el padre del menor se presentó ante la Justicia el lunes para denunciar la situación. En su declaración, señaló que Ángel había sido revinculado con su madre biológica un mes antes.

La fiscalía solicitó la historia clínica del niño y tomó testimonios del personal médico. En esta etapa preliminar, no se detectaron signos evidentes de violencia física en los informes iniciales.