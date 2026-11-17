El riesgo país argentino bajó con fuerza este martes y cerró en 854 puntos básicos, con lo que prácticamente revirtió el salto registrado en la rueda anterior y regresó a la zona de las 850 unidades.

El indicador elaborado por JP Morgan había terminado la jornada previa en 918 puntos, después de subir 66 unidades desde los 852. Con el nuevo cierre, registró una caída de 64 puntos básicos.

El movimiento muestra una importante corrección después de la fuerte suba anterior, aunque el índice todavía permanece por encima de la barrera de los 850 puntos y los activos argentinos continuaron mostrando comportamientos dispares.

El riesgo país mide el diferencial de rendimiento que los inversores exigen a los bonos soberanos argentinos respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos y constituye una referencia central sobre las condiciones de financiamiento internacional del país.

Qué pasó con los bonos y el Merval

Los bonos soberanos argentinos en dólares atravesaron una jornada oscilante tanto bajo legislación extranjera como local. Después de comenzar la rueda con retrocesos en los Globales y Bonares, algunas emisiones consiguieron recuperar parte de las pérdidas hacia el cierre.

El comportamiento de los títulos permitió que el riesgo país retrocediera respecto del nivel alcanzado el lunes, aunque el indicador terminó apenas dos puntos por encima de los 852 registrados antes del último salto.

Las acciones argentinas, por su parte, tuvieron una jornada predominantemente negativa en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad. El S&P Merval cayó alrededor de 0,35% en pesos y terminó en la zona de los 2.848.900 puntos. Su medición en dólares también finalizó en terreno negativo.

Entre las acciones con mayores retrocesos del panel principal aparecieron Metrogas, Grupo Supervielle y Sociedad Comercial del Plata. En sentido contrario, compañías como Aluar y Pampa Energía consiguieron terminar la jornada con avances.

El movimiento financiero se produjo además durante una rueda en la que el dólar oficial cerró en $1.575 para la venta, mientras que el blue terminó en $1.605.

Después de la fuerte volatilidad de las últimas dos jornadas, el riesgo país quedó nuevamente muy cerca de los niveles registrados antes del salto del lunes: pasó de 852 a 918 puntos y este martes retrocedió hasta 854.